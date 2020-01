Kommentar / Die Kommunen sind auch selbst in der Pflicht = Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Das Grundgesetz garantiert den Kommunen das Recht aufSelbstverwaltung. Schon seit zehn Jahren gilt das für über 140 teilweisewechselnde Kommunen in NRW nicht mehr. Ihre Finanzlage ist so prekär, dass sieihren kommunalen Haushalt unter den Vorbehalt einer Aufsicht stellen müssen. Mitdem Altschuldenfonds liegt nun ein Instrument auf dem Verhandlungstisch, dasdiesen unhaltbaren Zustand mithilfe von Bundes- und Landesgeld aus der Weltschaffen könnte.Aber die Kommunen dürfen jetzt nicht einfach nur Geld geschenkt bekommen. Esmuss eine Lösung her, die zugleich ihr erneutes Abdriften in den Schuldensumpfverhindert. Wesentliche Ursache der Kommunalschulden ist, dass der Bund ihnenimmer mehr Aufgaben überträgt, ohne sie dafür ausreichend zu bezahlen. Wenn dasLand den Kommunen Aufgaben überträgt, muss es sie dafür entschädigen. Gegenüberdem Bund gilt dieses sogenannte Konnexitätsprinzip nicht. Das muss sich ändern.Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Kommunen selbst erheblich zu ihremDesaster beigetragen haben. So meinten etwa Duisburg und andere Kommunen, sichmit der Steag ausgerechnet einen eigenen Kohleverstromer kaufen zu müssen, derinzwischen - nicht gerade überraschend - in eine massive Schieflage geraten ist.Andere Kommunen haben Millionen bei unseriösen Zinswetten verzockt, wiederandere leisteten sich luxuriösere Verwaltungsgebäude und Schwimmbäder, als siees sich leisten konnten.Der Altschuldenfonds darf schlecht wirtschaftende Kommunen nicht gleichstellenmit solchen, die gut gewirtschaftet haben. Das Recht der Kommunen aufSelbstverwaltung muss wieder hergestellt werden. Aber das Recht der Bürger aufeinen sachgerechten Umgang mit ihrem Steuergeld auch.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4502090OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell