Kommentar / Katholische Kirche muss schneller handeln = Von Clemens Boisserée

Düsseldorf (ots) - Die katholische Kirche gefällt sich darin, Entscheidungengründlich abzuwägen, wieder und wieder zu überdenken - um sie am Ende nicht zutreffen. Die Mühlen der größten Glaubensinstitution unseres Landes mahlen derartlangsam, dass politische Gesetzgebungsprozesse dagegen rasend schnell wirken. Dapasst es ins Bild, dass sexuelle Missbrauchsfälle in den Bistümern erst Jahrespäter und dann auch nur nach und nach ans Licht gekommen sind. Die Aufarbeitungdieser Verbrechen und die Konsequenzen haben ebenfalls lange auf sich wartenlassen - oder tun es noch. Erst jetzt, im März 2020, hat die deutscheBischofskonferenz einen Grundsatzbeschluss zur Entschädigung derMissbrauchsopfer gefasst. Also zehn Jahre nachdem die ersten Fälle bekanntwurden.Dass der Essener Bischof Overbeck nun auch in seinem Ruhrbistum Klarheit überdie Vergangenheit schaffen, vor allem aber Maßnahmen für die Zukunft entwickelnmöchte, ist gut und richtig. Gleichzeitig ist die Aufarbeitung überfällig undkommt eigentlich viel zu spät. Es wird Zeit, dass die katholische Kirche inDeutschland sich der säkularen Gesellschaft auch in dieser Hinsicht weiteranpasst. Ein Unternehmen, das dutzendfachen sexuellen Missbrauch seinerMitarbeiter erst zehn Jahre später aufzuarbeiten beginnt, käme zu Recht inErklärungsnöte.Nun, wie im Ruhrbistum, noch eine Studie zu erstellen, ist im Prinzip gut.Gründliche Aufarbeitung bedarf umfassender Erkenntnisse. Doch die zuletzt wiederdramatisch gesunkenen Mitgliedszahlen belegen: Die Kirche hat keine Zeit fürlangwierige Prozesse im Hintergrund. Es braucht schnelle Maßnahmen, die denGläubigen und allen, die es werden wollen, signalisieren: Massenhafter sexuellerMissbrauch oder ähnliche Verbrechen können bei uns nicht mehr passieren.