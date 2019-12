Kommentar: Heimat im neuen Jahrzehnt // von Horst Thoren

Düsseldorf (ots) - Die allgemeine Verunsicherung hat die Heimat erreicht. Derheimische Gartenzaun ist höher geworden. Der Rückzug ins Private, noch zu Beginndes 21. Jahrhunderts Garant für das gute Gefühl der Geborgenheit, hilftvielerorts nicht mehr. Die Umwälzungen der globalisierten Welt - Klima,Finanzen, Terror, Flüchtlinge - erreichen nun, was lange sicher und unantastbarschien: Heim und Heimat, Familie und Verein, Dorf und Stadt.Meinungsforscher sprechen von einem Paradigmenwechsel. Was über lange Jahregalt, hat seine Gültigkeit verloren. Der Schutzraum Heimat, verklärt alsheimatliche Idylle, schützt nicht länger vor Veränderung, vor Einflüssen vonaußen, vor Angriffen auf Wohlstand und Wohlbefinden. Viele verstehen die Weltnicht mehr, fragen sich, wie es weitergeht - für sie und ihr Umfeld. Diekonkreten Sorgen der Bürger in Stadt und Land, so ergaben Umfragen unsererZeitung, beziehen sich auf Fragen des Zusammenlebens: Wie sicher ist meineStadt? Wo finde ich eine bezahlbare Wohnung? Gibt es Kitaplätze für meine Kinder/ Enkel? Warum wird die Müllabfuhr schon wieder teurer? Wie kann ich mich gegendie neue Straße wehren?Erwartet werden Antworten, nicht Ausflüchte. Das Ansehen der Politik hat seitdem Jahrtausendwechsel stark gelitten. Zu oft, so die Wahrnehmung, wird über denKopf der Bürger hinweg entschieden. Zu wenig wird erklärt. Zu selten wird demBürger die Wahl gelassen, darf er mitentscheiden. Wie stark die allgemeineVerunsicherung ist, wird sich bei der Kommunalwahl im September 2020 zeigen. Werdie Welt im Kleinen wie im Großen nicht mehr versteht - das haben zuletzt dieWahlen in Thüringen und Sachsen gezeigt -, ist eher bereit, den Populisten seineStimme zu geben. Wen Verlustängste umtreiben, der neigt eher dazu, Mauern derAbgrenzung und Ablehnung um sich herum zu errichten.Wenn es der Politik nicht gelingt, durch Offenheit und Dialog Vertrauenzurückzugewinnen, droht eine Spaltung der Gesellschaft. Dabei sind es durchausbürgerliche, vernunftbegabte Kreise, die in Gefahr stehen, den Rattenfängerndieser Zeit hinterherzulaufen. Sie folgen den Populisten, weil sie den Eindruckhaben, bestimmte Themen und Probleme um Flüchtlinge oder Kriminalität würden vonden Meinungsführern aus Gründen der politischen Korrektheit unterdrückt und ausNachlässigkeit nicht angepackt. Wer sich einen solchen Reflex zu eigen macht,fördert genau das, was verhindert werden soll: Ängste und Fremdenhass.Kritische Wortführer werden gern als Wutbürger diffamiert. Dabei sind viele vonihnen Ratlose. Sie kennen sich in der Heimat nicht mehr aus, fühlen sichzunehmend als Fremde im eigenen Land. Ihre Meinungsäußerungen werden kaum denKriterien einer ausgewogenen, an Fakten orientierten Debatte gerecht. Unddennoch muss man sie und ihre Standpunkte ernst nehmen - weil sie Stimmungenwiedergeben und mit ihren Parolen ansteckend wirken können, weil ihre Themenzwar häufig unangenehm sind, aber nicht selten grundlegend. Die Wutbürgerstellen den Heimatgedanken infrage und die Politik auf den Prüfstand. Für denJournalismus sind sie der Antrieb, noch nachfassender Bürgeranwalt zu sein.Noch aber ist die Heimat nicht verloren. Zwar sind die Bürger zunehmendverunsichert. Sie fordern aber gleichzeitig Teilhabe ein. Sie wollen wissen, wasvor Ort geschieht. Sie wollen erklärt bekommen, warum es geschieht. Sie möchtenzu wichtigen Entscheidungen nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie wollenmitbestimmen können.Die Herausforderung für Entscheider wie Journalisten liegt darin, noch stärkerOrientierung zu geben, wieder mehr Mut zu machen, vor allem aber denüberlieferten Heimatbegriff neu zu definieren: Statt Rückzug in die privateIdylle von Familie, Nachbarschaft und Verein Öffnung für ein Miteinander derVerantwortung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4480678OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell