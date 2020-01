Kommentar / Digital aufrüsten gegen zu hohe Abhängigkeit = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Es ist schon erstaunlich, wenn die USA nun nach mehr alseinem Jahr Debatte endlich angebliche Beweise dafür auf den Tisch legen, dassHuawei mit dem chinesischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Trotzdem sollte dieDebatte ernstgenommen werden: Huawei steht ohne Zweifel dem chinesischen Staatund der kommunistischen Partei nahe. Dies bedeutet zwar nicht, dass daschinesische Unternehmen aktuell in Deutschland und Europa Wirtschaftsspionagebetreibt. Doch ein Restrisiko bleibt. Hinzu kommt die Gefahr, dass dasautoritäre China den Zugriff auf die hiesigen 5G-Netze irgendwann nutzen könnte,um bei einem Konflikt die demokratischen Länder zu erpressen. Niemand kannausschließen, dass aus Fernost gelieferte 5G-Netze im Fall des Falles aus Pekingausgeschaltet werden. Das ganze Land würde stillstehen, auch Fabriken,Krankenhäuser, autonom fahrende Autos.Angesichts dieses Risikos scheint das Vorgehen der Briten sinnvoll: Huawei darfzwar Funkstationen für 5G liefern. Doch für den Aufbau des Kernnetzes werden nurandere Lieferanten zugelassen. Auch Vodafone und Telefónica in Deutschlandplanen in eine solche Richtung. Das wäre ein Kompromiss, um nicht zu abhängigvon Huawei zu werden und trotzdem von schnellen, zuverlässigen Lieferungen zuprofitieren. Gleichzeitig sollte die EU den Aufbau von Fabriken fürHightech-Komponenten in Europa gezielt fördern. Denn solange Ericsson ausSchweden und die finnische Nokia ihre Netztechnik in China fertigen lassen, kannsowieso niemand ausschließen, dass dort geheime Zugänge eingebaut werden.Digitale Autonomie lautet das Stichwort. Europa darf in der digitalen Welt nichtnur das Anhängsel Chinas und der USA sein. Dafür brauchen wir einInvestitionsprogramm in Höhe vieler Milliarden Euro.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4506133OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell