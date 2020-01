Kommentar / Deutsche Bank hat eine Chance vertan = Von Georg Winters

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Düsseldorf (ots) - Natürlich ist es sinnvoll, Mitarbeiter an Erfolgen zubeteiligen und so die Bindung an das Unternehmen zu fördern. Insofern mag esakzeptabel sein, dass Deutsche-Bank-Manager der zweiten und dritten Ebene auchim fünften Verlustjahr hintereinander Boni kassieren. Für den Vorstand gilt dasnicht. Es geht nicht darum, ob er eine Leistungsprämie verdient hätte, sonderndass er mitten im größten Umbau der Geschichte als Vorbild vorangehen sollte.Dafür reicht die Halbierung der Boni nicht. In Zeiten, in denen die Bank mitMilliardeneinsparungen geradezu prahlt und in denen 18.000 Mitarbeiter ihren Jobverlieren, wäre der Komplettverzicht der obersten Führungsriege ein Signalgewesen. An die Belegschaft, an die Kapitalmärkte und die Aktionäre.Die Bank hat massiv an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Sie muss verloren gegangenesVertrauen zurückgewinnen. Dabei hat das Management eine Chance vertan. Man kannnicht Wasser predigen und selbst zumindest Weinschorle trinken. DassVorstandschef Christian Sewing seiner Argumentation pro Boni den Hinweisvorausschickt, die Hauptversammlung habe das Vergütungsmodell mit großerMehrheit abgesegnet und man habe ja auf die Hälfte verzichtet, macht nichtsbesser. Haben die Anteilseigner das Management gezwungen, Boni in voller Höhe zukassieren? Nein. Glaubt Sewing wirklich, dass man als Einkommens-Millionär mitdem Verzicht auf weitere Millionen an Akzeptanz gewinnt? Hoffentlich nicht.Zumal alle erst mal den Beweis antreten müssen, dass ihre neue Strategiewirklich dauerhaft greift.Kein vernünftiger Unternehmer bedient sich nach Milliardenverlusten selbst ausder Kasse. Angestellte Manager ticken da mal wieder anders. Das ist die traurigeBotschaft aus der Boni-Politik der Deutschen Bank.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4507265OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell