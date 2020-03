Kommentar zu Coronavirus und Föderalismus

Stuttgart (ots) - Herrscht Chaos in Deutschland? Nein, es ist der Föderalismus.Und der bedeutet unterm Strich: Wenn die WHO in Genf einen weltweiten Notfallausruft, entscheidet hierzulande Kleinkleckersdorf über den Pandemieplan imKreiskrankenhaus. Nicht einmal eine Quarantäne nach demBundesinfektionsschutzgesetz kann der Bund selbst durchsetzen. Er müsste denNotstand ausrufen. Auch die EU bietet keine Lösung, stattdessen weichen Hilfs-und Kooperationsbereitschaft der nationalen Abschottung. Es ist bitter, aber dieGrenzen in Europa werden nun wegen eines Virus aktiviert.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4543315OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell