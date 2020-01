Düsseldorf (ots) - Das Verbot von "Combat 18" ist ein überfälliges Signal imRingen um die Zukunft der Demokratie. Die Präsenz von tatsächlichen undvorgeblichen Gewalt-Organisationen darf der Staat nicht hinnehmen. Das giltunabhängig davon, ob sie offen als "Kampfgruppe Adolf Hitler" oder verschleiertals "Combat 18" auftreten, ob sie zu Gewalt aus rechtsterroristischen Motivenheraus konkret aufrufen, diese selbst begehen oder den Boden dafür bereiten.Insofern war das mit den Mitteln des Vereinsrechts erzielte Verbot der richtigeSchritt zu einem relativ späten ZeitpunktSeit Jahren werden die Deutschen von einer kontinuierlich fortschreitendenextremistischen Eskalation erschüttert. Die Mitte der Gesellschaft kommt unterden Druck einer doppelten Zangenbewegung. Zum einen schaukeln sichLinksextremisten und Rechtsextremisten mit steigendem Gewaltpotenzialgegenseitig hoch. Zum anderen testen die Scharfmacher auf beiden Seiten ständigaus, wie weit sie unter legalistischen Aspekten gerade eben noch gehen können.Der Herr Biedermann will wissen, wie deutlich er werden darf, ohne dass ihmnachgewiesen werden kann, in Wirklichkeit die Brandstifter gewähren lassen zuwollen. Das vergangene Jahr hat mehrfach gezeigt, wie schnellrechtsextremistisches Gedankengut Präsenz sowohl auf analogen Protest-Plätzenals auch in virtuellen Debatten entwickeln kann.Deshalb kann und darf das "Combat 18"-Verbot nur ein weiterer Schritt sein vonvielen, die der Staat gehen muss. Das Verbot kam spät. Das Umsteuern desPersonaleinsatzes bei Verfassungsschutz und BKA gegen die Herausforderungen desRechtsextremismus ebenfalls. Das bedeutet einen umso stärkeren Druck,überzeugende Nachweise dafür zu erbringen, dass es letztlich nicht zu spät kam.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4500957OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell