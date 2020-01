Kommentar / Chancen nutzen, die Davos bietet = Von Holger Möhle

Düsseldorf (ots) - Nachdenken über die Welt in 1560 Metern Höhe. Von obenbetrachtet stellen sich die Dinge häufig anders dar. Zumindest die Kulissedieses 50. Weltwirtschaftsforums in Davos wirkt noch perfekt, wie gemacht fürein globales Brainstorming über den Zustand dieses Erdballs. Winter, Schnee,Schweizer Alpen. Es ist angerichtet für eine grundsätzliche Debatte. Rede undGegenrede. Vor einem Jahr hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg denWelt- und Geldmächtigen dieser Erde eingehaucht, dass das gemeinsame "Hausbrennt". Wenn die einflussreichsten Wirtschaftslenker und Politiker sich indiesem Jahr wieder für vier Tage in den Schweizer Alpen in Klausur begeben,können sie das gegenwärtig drängendste Thema weltweit nicht aussparen: denKlimawandel und seine Folgen. Viele der Wirtschaftsbosse wollen ihn auch nichtmehr verdrängen, weil sie längst verstanden haben, dass die ErderwärmungRessourcen beschneiden, Produktionsketten verändern und am Ende auch ihreBilanzen verdunkeln kann, wenn sie nicht handeln. Märkte brauchen Wachstum. UndWachstum gibt es nur mit einer einigermaßen intakten Erde. Wehe, wenn der Bergbrennt.US-Präsident Donald Trump, der zum zweiten Mal seit seiner Wahl in Davos dabeiist, ist dabei sein ganz eigener Interpret des Klimawandels. Er betont lieberseinen alten Slogan: America first! Doch die Welt der Krisen, Kriege undKonflikte ist sehr viel stärker in Aufruhr als etwa noch vor zehn Jahren. Diealte Ordnung gibt es vielerorts nicht mehr, Machtzentren haben sich verschoben,bewährte Bündnisse (auch in der Nato) stehen mehr denn je unter Druck. Davosbietet ein mächtiges, wenn auch informelles Forum. Man könnte es nutzen - fürAusgleich, für faire Chancen, einfach für eine bessere Welt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4498562OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell