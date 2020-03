Kommentar Bundestag beschließt 156 Milliarden Nachtragshaushalt¶ Die neue Werteskala¶ Thomas Seim¶

Bielefeld (ots) - Der Bundestag hat mit 156 Milliarden Euro den größten Nachtragshaushalt der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Das ist richtig so. Das Coronavirus legt das Leben in Deutschland derzeit still. Wann, wenn nicht jetzt sollte eine Bundesregierung von der Selbstverpflichtung auf eine ohnehin zweifelhafte "Schwarze Null" abweichen. Doch dies ist nicht die Hauptbotschaft, die Vizekanzler Olaf Scholz, der die in Corona-Quarantäne arbeitende Bundeskanzlerin vertrat, vor dem Bundestag verkündete. Mit diesem Nachtragshaushalt ordnete die Bundesregierung auch die bisherige Werte-Skala für ihre Entscheidungen neu. Der Dreisatz lautet nun: Zuerst kommt die Gesundheitsversorgung von Corona-Kranken, dann die Sicherung des Lebensunterhalts der Bürger und schließlich die Stabilisierung der Wirtschaft. Auch das ist richtig so. Im Zentrum der Maßnahmen der Bundesregierung müssen die Menschen im Land stehen. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Inzwischen lässt sich an den Entwicklungen in Großbritannien oder gar in den USA, die gerade zum neuen Epizentrum der Corona-Erkrankten werden, ablesen, wie verheerend Fehlentscheidungen sein können. Mit viel zu großer Verzögerung haben die verantwortlichen Führungen unter dem US-Präsidenten Donald Trump und dem britschen Premierminister Boris Johnson erkannt, wie groß die Opfer in der Bevölkerung werden. Man muss tatsächlich fürchten, dass die Zahl der Toten dort auf mindestens sechsstellige Größenordnungen steigen werden. Das Prinzip des Egoismus, die Philosophie des Starken regiert dort. Es gibt Nachrichten aus den USA, dass die Reichen vor dem Virus aufs Wasser fliehen und sich auf ihre Schiffe vor der Küste retten wollen. Einige sollen bereits nach Inseln Ausschau halten, die sie kaufen wollen. Insgesamt suchen immer mehr dieser Milliardäre ihr Heil in der kompletten sozialen Distanzierung. Man schwankt zwischen Entsetzen und Fassungslosigkeit für so ein Desaster der Werte. Vieles spricht dafür, dass auf diesem Weg kein rettendes Ufer zu erreichen sein wird. Dagegen steht der Versuch Deutschlands, der - wie Scholz für die Bundesregierung erklärt hat - in dieser "schicksalhaften Herausforderung" auf Solidarität setzt, auf die Gemeinsamkeit im Kampf gegen das Virus. Nicht nur in Deutschland übrigens: Ausdrücklich schloss Scholz die europäischen Partner und die ärmsten Länder der Welt ein. Bemerkenswert war auch die große Einigkeit im Bundestag dazu. Es wird einige Zeit brauchen, bis man erkennen kann, ob der Höhepunkt der Krise überwunden ist. Noch steigen die Zahlen - die der neu Infizierten ebenso wie die der an dem Virus Verstorbenen. Und das Robert-Koch-Institut bleibt vorsichtig, obwohl die Zahlen eine minimale Abflachung der Infektionskurve zeigen. Die tatsächliche Wirkung der Maßnahmen wird man frühestens nach dem Ende der derzeitigen Phase der Kontaktsperre erkennen können. Die Wochen vor uns werden hart. Aber es gibt die Zuversicht, dass wir die Herausforderung bewältigen können.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4556867OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell