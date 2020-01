Kommentar / Brüchiger Frieden in Libyen = Von Holger Möhle

Düsseldorf (ots) - Die gute Nachricht: Morgen bricht der Frieden in Libyen aus.Die schlechte Nachricht: Aber nur ein bisschen und wahrscheinlich auch nicht vonDauer. Das nordafrikanische Land, das seit Sturz und Tod seines langjährigenMachthabers Muammar al Gaddafi im Jahr 2011 im Chaos versinkt, steht seitSonntag wieder in großen Lettern auf der Weltkarte der Krisen, Kriege undKonflikte. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas haben esmit einer erstaunlichen Reisediplomatie geschafft, alle relevanten Akteuredieser libyschen Tragödie nach Berlin zu holen. Das alleine ist schon eineNachricht, weil die Gegenspieler in diesem Konflikt, Ministerpräsident Fajis alSarradsch und der abtrünnige General Khalifa Haftar, ebenso wie derenausländische Unterstützer und Waffenlieferanten, sich an einen Tisch gesetzthaben. Vom einem echten Frieden ist das Treffen allerdings noch weit entfernt.Die Weltgemeinschaft, vor allem aber die Europäer als direkte Nachbarn sind aberendlich aufgewacht. Die EU sollte ein ganz eigenes Interesse haben, damit ausLibyen kein zweites Syrien wird. Der Konflikt in Libyen hat alle Inhaltsstoffe,die ein Stellvertreterkrieg braucht. Die Europäer haben zu lange zuunentschlossen in ihrer afrikanischen Nachbarschaft agiert.Am Ende könnte es immerhin dazu kommen, dass in Libyen eine internationaleSchutztruppe über einen brüchigen Frieden oder einen instabilen Waffenstillstandwachen wird. Die Europäer, und damit auch die Bundeswehr, werden sich kaum voreinem aktiven Beitrag drücken können, wenn er angefragt wird. Merkel und Maashaben die Teilnehmer der Libyen-Konferenz nicht in Friedens-Hypnose versetzt.Aber sollte die Waffenruhe tatsächlich eine Zeit lang halten und zu weiterenGesprächen führen, hätte die Libyen-Konferenz von Berlin ihren Zweck schonerfüllt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4496211OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell