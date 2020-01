Kommentar / Bessere Notfallversorgung = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Was sich in Notaufnahmen hierzulande abspielt, ist in Teilenunwürdig und in Teilen unzumutbar - für Patienten wie für Ärzte und Pfleger:Hilflose alte Menschen, jammernde Kinder, aggressive Wartende undKrankenhauspersonal, das trotz Beschimpfungen am Limit arbeitet. Eine Reform derNotfallversorgung ist dringend notwendig.Der Ansatz von Gesundheitsminister Jens Spahn, Kliniken und Praxisärztezusammenarbeiten zu lassen, ist so richtig wie alt. Es ist Zeit, dass er endlichumgesetzt wird. Freiwillig ist die Kooperation leider nur schleppendvorangekommen. Längst nicht alle Länder sind bei diesem Thema so weit wieNordrhein-Westfalen.Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf ist eine echte Verzahnung möglich. DieKonfliktpunkte hat Spahn mit der Zusage für mehr Geld für Leistungen in derNotfallversorgung weitgehend ausgeräumt. Dass mit einer besseren Organisationund Versorgung der Menschen am anderen Ende auch Kosten eingespart werdenkönnen, wäre allerdings neu im deutschen Gesundheitssystem.Inhaltlich wird die Bewährungsprobe der Reform darin bestehen, dass über dieNotfallnummern tatsächlich mehr und richtig über den Gesundheitszustand vonPatienten entschieden werden kann. Die Menschen sind so unterschiedlich wie ihreKrankheitsbilder. Nur sehr erfahrene Fachkräfte werden am Telefon den Simulantenvon einem Herzinfarkt-Patienten unterscheiden können, der nicht in der Lage ist,seine Symptome genau zu schildern.Das Leitsystem für Patienten ist überdies nicht die letzte Baustelle in derNotfallversorgung. Unhaltbar sind auch die Verschiebebahnhöfe zwischen Klinikenund Pflegeheimen. Für die Pflegeheime wird es ein eigenes Konzept derNotfallversorgung geben müssen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4487034OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell