Kommentar zu Bertelsmann

Bielefeld (ots) - Unter den Wellen, die seit einigen Jahren über das Landschwappen, ist die Digitalisierung vermutlich die größte. Kaum eine Branche wirdvon ihr nicht erfasst. Und auch im Privatleben gibt es wohl niemanden, der vonihr vollständig unberührt bleibt.Auf diesem Hintergrund erstaunt es, dass Bertelsmann noch einmal mehr als einehalbe Milliarde Euro ausgibt, um jetzt auch Alleineigentümer der weltweitgrößten Buchverlagsgruppe zu werden. Es erstaunt umso mehr, als dieseEntscheidung ein Vorstandsvorsitzender traf, der im Konzern die Digitalisierungvon Anfang an auf seine Fahnen geschrieben hat. Dass Thomas Rabe grundsätzlichauch nicht davor zurückschreckt, "alte" unrentable Geschäfte selbst dannaufzugeben, wenn sie bei Bertelsmann eine große Geschichte haben, führte er beider Schließung des Buchclubgeschäfts vor.Wenn Bertelsmann jetzt also trotzdem sein Engagement in einem so traditionellenSegment wie dem Buch noch verstärkt, dann muss das gute - das heißt in diesemFall: wirtschaftliche - Gründe haben. Und tatsächlich macht die Branche in jedemJahr etwas mehr Umsatz. Und die Nachfrage steigt ausgerechnet in dem Bereich,der den Verlagen den größten Profit beschert: bei Hardcover-Ausgaben.Zehn Prozent hat Rabe allen Konzernbereichen als Umsatzrendite vorgegeben. Daliegt Penguin Random House traditionell deutlich darüber. Bleibt der Gewinnstabil, hat Bertelsmann die Kaufsumme in etwa sieben bis acht Jahrenrefinanziert.Wichtig bei alledem: Die Nachfrage nach Kinder- und Jugendbücher wächst weltweitüberdurchschnittlich. Auch wenn die Ursachen vor allem die steigendeBevölkerungszahl und Alphabetisierungsrate sind, so stärkt dies doch dieErwartung, dass das Buch eine Zukunft hat. Nicht nur Bücher gehören ab und zuentstaubt - auch das Image der Branche. Vor 30 Jahren wurde das erste E-Book(elektronische Buch) herausgegeben. Inzwischen hat es sich vor allem in denenglischsprachigen Ländern fest etabliert. Doch Prognosen, die etwa vor zehnJahren kursierten, wonach "in kurzer Zeit" mindestens jedes zweite Buch nichtgedruckt, sondern digital gelesen werde, haben sich nicht bewahrheitet.