Kommentar / Bemerkenswerte Ergebnisse zur Steuer = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Okay. Das SPD-geführte Bundesfinanzministerium hat eineUmfrage machen lassen, die SPD-Positionen in der Finanzpolitik unterstützt. Sosieht es auf den ersten Blick aus, doch es lohnt sich noch ein zweiter Blick indie neue repräsentative Umfrage zur Steuerpolitik, die an diesem Donnerstagveröffentlicht werden soll. Es kommen auch bemerkenswerte Ergebnisse zutage. ZumBeispiel, dass eine große Mehrheit der Deutschen gerne Steuern zahlt zurFinanzierung des Gemeinwesens. Dass die breite Mehrheit mit dereinkommensabhängigen Art, wie besteuert wird, im Grundsatz einverstanden ist.Das Steuersystem findet grundsätzlich viel Unterstützung. Für die Finanzpolitikist das von großem Wert. Denn ohne die innere Unterstützung der Bürger könnteder deutsche Steuerstaat gar nicht funktionieren. Steuervermeidung und-hinterziehung würden ohne die Unterstützung breiter Bevölkerungsschichten zueinem Volkssport. Deshalb ist es wichtig, schwarze Schafe unter denSteuerzahlern zu überführen und sie konsequent zu bestrafen.Wenn es allerdings um die persönliche Steuerbelastung geht, empfindet eineknappe Mehrheit der Bürger sie als zu hoch. Auch dieses Ergebnis muss ernstgenommen werden. Denn die Mehrheit der Bürger liegt in der Mitte derEinkommensskala. Hier greift der progressive Einkommensteuertarif bereits starkzu, denn die Tarifkurve steigt gerade im unteren Einkommensbereich deutlich an.Die unteren und mittleren Einkommen im Vergleich zu allen anderen steuerlich zuentlasten, wäre ein Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit. Zudem sollte diePolitik die Bürger unbedingt besser aufklären. Die meisten von ihnen fühlen sichüber die Verwendung der Steuermittel zu schlecht informiert.