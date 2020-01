Kommentar Bauernproteste: Politisch lenken, individuell handeln

Berlin (ots) - n der Debatte über die richtigen Maßnahmen im Kampf gegen denKlimawandel gibt es zwei Lager: Während eher liberale Stimmen die Macht desVerbrauchers betonen, sehen viele Linke die Politik in der Pflicht. Getreu derDevise, dass im Kapitalismus der Einzelne nichts ausrichten könne. Die unbequemeWahrheit ist: Es braucht eine Synthese beider Ansätze.Wer fordert, dass der Konsument an der Supermarktkasse entscheidet, ob inZukunft die konventionelle oder doch die nachhaltige Landwirtschaft denAgrarsektor dominiert, macht es sich zu leicht. Es braucht politischeLenkungsmaßnahmen, die den wahren Preis der Massentierhaltung und vieler andererDumpinglebensmittel offenlegen. Warum nicht mit den Milliarden aus demEU-Agrarhaushalt künftig nur noch jene Bauern subventionieren, die biologischwirtschaften? Warum nicht die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte erhöhen,weil diese maßgeblich für die Emissionen der Landwirtschaft verantwortlich sind,und parallel dazu die Steuern auf pflanzliche Produkte senken? Warum nichtKunstdünger stärker besteuern und die Einnahmen dazu nutzen, dass Bioproduktefür alle erschwinglich werden?Während die Politik handelt, muss sich jeder Einzelne fragen, ob er seinenFleischkonsum nicht auch ohne Julia Klöckners Hilfe reduzieren kann. Dazubraucht es keine Gesetze, sondern schlicht Einsicht in die Notwendigkeit.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4496186OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell