München (ots) - Das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG)ist verabschiedet. Was daran die Versorgung stärken soll, bleibtunklar. Ein Kommentar von Florian Martius."Für Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ist das AMVSG ein"Gesamtkunstwerk" - er dürfte froh sein, dass dieses umstritteneGesetz nun endlich abgehakt ist. Vertreter der Krankenkassenvermuten, dass "bei der Pharma-Lobby die Champagnerkorken knallen".Und die pharmazeutische Industrie lehnt das AM-VSG als Spargesetz ab,das das Potenzial hat, die Versorgung mit Medikamenten zuverschlechtern. Ja, alle drei sprechen über dasselbe Gesetz.Warum ein pharmazeutischer Unternehmer allerdings ausgerechnet beidiesem Gesetz in Feierlaune verfallen soll, bleibt das Geheimnis vonKassenfunktionären. Das AM-VSG verlängert das Preismoratorium bis insJahr 2022; der Preisstopp für Arzneimittel ohne Preisregulierung giltdann bald anderthalb Jahrzehnte und ist vor allem fürmittelständische Unternehmen ein Schlag ins Gesicht.Außerdem verankert das AMVSG die Voraussetzung dafür, dassMedikamente, die für Patienten in Deutschland vorgesehen sind, insAusland abfließen können. Dem hätte die Pharma-Industrie durch dieVertraulichkeit der ausgehandelten Erstattungspreise gern einenRiegel vorgeschoben. Denn: Sind die Preise hierzulande niedriger alsbeispielsweise in Italien, lohnt sich das Versenden dieserMedikamente über den Brenner. Gekniffen sind davon eigentlich alle:Ärzte und Patienten sehen sich mit Lieferengpässen konfrontiert, dieKassen müssen damit rechnen, dass sich der Widerstand der Industriegegen Rabatte eher verstärkt und Pharma-Unternehmen bekommen einenauf den Deckel, wenn sich durch Preisgefälle ausgelösteLieferengpässe zu Versorgungsproblemen ausweiten. Deshalb ist derWegfall der im Gesetzentwurf noch geplanten Vertraulichkeit kein"Sieg der Transparenz", sondern eigentlich ein Eigentor.Nicht mehr im Gesetz auffindbar ist die Umsatzschwelle fürMedikamente, die pro Jahr einen Umsatz von 250 Millionen Euro undmehr machen - aus Sicht der Kassen wäre das ein Mittel gegen die sogenannten "Mondpreise" gewesen. Getroffen hätte diese Regelung nachheutigem Stand nur drei Medikamente. Und damit ganz nebenbei dieInnovationen unter den Innovationen, also Arzneimittel, die dieVersorgung von Patienten mit schweren Erkrankungen nachhaltigverbessert haben. Die im Rahmen des AMNOG zwischen Unternehmer undGKV-Spitzenverband ausgehandelten Erstattungspreise lagen übrigensmeist gar nicht weit auseinander. Sprich: Da war wenig Mond im Preis - was beweist, wie unnötig die Idee einer Umsatzschwelle war.Tatsache ist: Die verschiedenen Nachlässe der Industrie - durchAMNOG-Erstattungsbeträge, Preismoratorium, Zwangsrabatt oderRabattverträge - summieren sich mittlerweile auf 6,5 Milliarden Europro Jahr, wie der Datenanalyst Quintiles IMS vorgerechnet hat. Undwenn schon Champagnerkorken: Die dürften eher bei den Kassen knallen,denn Gesundheitsfonds und Krankenkassen haben momentan ein 25Milliarden Euro schweres Finanzpolster.Ein "AMNOG 2.0" soll das AMVSG in den Vorstellungen derRegierungskoalition sein. Das ist es aber nicht - denn es ignoriertden Reformbedarf der frühen Nutzenbewertung von innovativenMedikamenten. Weder lässt sich mittlerweile die Kritik vielerFachgesellschaften überhören, die im AMNOG eine Innovationshürdesehen, noch die Tatsache weg reden, dass in Deutschland noch nie soviele Medikamente nicht oder nicht mehr verfügbar sind."