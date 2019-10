Kommen wirtschaftlich unsichere Zeiten auf uns zu? Die jüngste weltweite Studie von Universum zeigt eine wachsende Kluft unter den Studierenden der Generation Z

Die Ergebnisse der renommierten Befragung zeigen die Unternehmenund Arbeitgebereigenschaften, die bei Studierenden der FachbereicheWirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen/IT in den weltweit 12größten Volkswirtschaften am begehrtesten sindNew York (ots/PRNewswire) - Zölle, Handelskriege, Klimawandel undmehr: Die Karriereambitionen eines wachsenden Anteils derStudierenden werden durch wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst.Die zeigt die aktuelle jährlich von Universum durchgeführte globaleStudie zu den attraktivsten Arbeitgebern der Welt (World's MostAttractive Employers/WMAE). Demnach teilen sich die Studierenden derGeneration Z in zwei Gruppen: 53 Prozent von ihnen suchen nachSicherheit, während 35 Prozent sich darauf konzentrieren, dieHerausforderungen, vor denen die Welt heute steht, für ihre eigeneEntwicklung zu nutzen.In diesem Jahr nahmen 247.235 Studierende aus den FachbereichenWirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen/IT in den weltweit 12größten Volkswirtschaften an der jährlichen Befragung teil. Sieumfasst Unternehmen, Branchen und Arbeitgebereigenschaften, die beiden zukünftigen Absolventen gefragt sind. Die Studie liefertentscheidende Einblicke in diesen hochattraktiven Talentepool undstellt Arbeitgebern einen Überblick über die Erwartungen und Zielezur Verfügung.Bekannte Marken ziehen die Generation Z an, wobei Google schon daszehnte Jahr in Folge den Spitzenplatz einnimmt. Das Unternehmenspricht beide Gruppen der Generation Z an: als Arbeitgeber ist Googledynamisch und innovativ, aber auch groß, erfolgreich und sicher.Andere wichtige Erkenntnisse zu Arbeitgebern, Studierenden undKarrierezielen:- Aufgrund der Dynamik von Amazon hat die E-Commerce-Branche bei denStudierenden der Wirtschaftswissenschaften an Bedeutung gewonnen.- Durch mehr Innovation, Kreativität und hohe zukünftigeVerdienstmöglichkeiten ist die Automobilindustrie noch attraktiverund wettbewerbsfähiger geworden.- Immer weniger Studierende äußern den Wunsch nach einerinternationalen Karriere. Dieses Ergebnis spiegelt vermutlich diewachsende wirtschaftliche Unsicherheit, den zunehmendenNationalismus in vielen Märkten und die allgemeine wachsendeBedeutung der Stabilität des Arbeitsplatzes wider.- Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften sind die sozialeMedien, Unternehmens-Websites und Online-Stellenbörsen die dreibevorzugten Kommunikationskanäle im Job-Umfeld. Sie unterscheidensich damit geringfügig von den Studierenden des FachbereichesIngenieurwesen/IT, die sich mehr auf Karrieremessen als aufOnline-Stellenbörsen verlassen.WMAE 2019: Top 5 Arbeitgeber Wirtschaftswissenschaften1. Google (keine Änderung)2. EY - Ernst & Young (3. Platz im Jahr 2018)3. PwC - PricewaterhouseCoopers (6. Platz im Jahr 2018)4. Deloitte - (keine Änderung)5. Apple (7. Platz im Jahr 2018)WMAE 2019: Top 5 Arbeitgeber Ingenieurwesen/IT1. Google (keine Änderung)2. Microsoft (keine Änderung)3. Apple (keine Änderung)4. BMW Group (keine Änderung)5. IBM (7. Platz im Jahr 2018)Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: https://protect-de.mimecast.com/s/1RdOCDqXWXs5gjm1h5tt8T?domain=bit.lyÜber UniversumUniversum, Teil der Stepstone-Gruppe, ist ein weltweit führendesUnternehmen im Bereich Employer Branding, das die bedeutendstenArbeitgeber der Welt berät, wie sie potentielle Mitarbeiter besserverstehen, sie begeistern und für sich gewinnen.PressekontaktJonas Barck, Global CMO: jonas.barck@universumglobal.com,+46-706933388Foto - https://protect-de.mimecast.com/s/HgsKCBrV9VI7EPm1FzfZtc?domain=mma.prnewswire.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1003302/Emblem.jpgOriginal-Content von: Universum, übermittelt durch news aktuell