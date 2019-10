Kommen wir ins Gespräch über Sicherheit und Gesundheit

Berlin (ots) - Deutschlandweit wurden der gesetzlichen Unfallversicherung 2018täglich im Durchschnitt 2.600 Arbeitsunfälle gemeldet. Die Folgen tragen nichtnur die betroffenen Beschäftigten, auch für die Unternehmen sind sie beachtlich.Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind deshalb ein bedeutenderWirtschaftsfaktor. Darauf weisen Berufsgenossenschaften und Unfallkassenanlässlich der Arbeitsschutzmesse A+A hin, die vom 05.11. bis 08.11. 2019 inDüsseldorf stattfindet. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und ihrVerband sind in Halle 10, Stand D59, zu finden und bieten eine großeThemenvielfalt.Wie sichert man sich richtig bei Dacharbeiten? Mithilfe einer VR-Brille der BGBAU kann man ausprobieren, wie gute Absturzsicherung aussieht. Dem ThemaVerkehrssicherheit widmen sich der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) ebensowie die BG RCI, die BGHW und die UK NRW. Sie stellen verschiedeneFahrsimulatoren zur Verfügung. Informationen und Materialien zu Absturzsicherungund Verkehrssicherheit gibt es auch von der Präventionskampagne kommmitmensch.Die BG ETEM weist mit einer Rauschbrille auf die Gefahren von Alkoholkonsum amArbeitsplatz hin. Die BGN informiert über den sicheren Umgang mit Flüssiggas.Was beim Thema Barrierefreiheit zu beachten ist, demonstriert die BGHM in einembarrierefreien Haus. Wie man Arbeitssicherheit auch an mobilen Arbeitsplätzengewährleisten kann, zeigt die VBG. Darüber hinaus sind auch dieForschungseinrichtungen der DGUV am Stand vertreten und Gemeinsame DeutscheArbeitsschutzstrategie (GDA), die ihre Arbeitsprogramme "Schutz und Stärkung derpsychischen Gesundheit" und "Schutz und Stärkung des Muskel-Skelett-Systems"vorstellt.Sprech-Stunde Sicherheit und GesundheitEin besonderes Highlight ist das Informations- und Diskussionsangebot der"Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit". Täglich vom 05.11. bis 08.11. 2019,jeweils von 10 bis 17:30 Uhr, widmen sich Expertinnen und Experten aktuellenThemen wie Normung, Maschinenmanipulation oder Staubbekämpfung. Wer sein eigenesWissen zum Thema Sicherheit und Gesundheit testen will, der kann dies im täglichangebotenen Quiz "Rot-Gelb-Blau, wissen Sie es genau?" tun.Das Programm der Sprech-Stunden finden Sie unter:https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressemitteilung_372218.jspPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell