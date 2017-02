Warnemünde (ots) -Am Montag, den 27. Februar 2017 um 14.30 Uhr, wird die Übergabedes Kommandos über die Besatzung "Delta" im MarinestützpunktWarnemünde auf der Korvette "Magdeburg" stattfinden. FregattenkapitänThomas Klitzsch (42) wird damit die Verantwortung und dieDienstgeschäfte an den neuen Kommandanten, Korvettenkapitän ThorstenVögler (35), übertragen.Für Fregattenkapitän Klitzsch endet eine aufregende undinteressante Zeit als Kommandant. In den letzten zweieinhalb Jahrenwaren er und seine Besatzung unter anderem am "Atalanta"- und"Unifil"-Einsatz beteiligt. Mit seinem zukünftigen Posten am Einsatz-und Ausbildungszentrum Schadensabwehr Marine in Neustadt/ Holsteinwarten neue Aufgaben auf ihn.Korvettenkapitän Vögler, der bereits mehrere Vorverwendungen aufden Korvetten der Deutschen Marine innehatte, freut sich auf diebevorstehende Herausforderung: "Für mich geht ein Traum in Erfüllung,Kommandant auf einer Korvette zu werden und dort die 'weiße Mütze'tragen zu dürfen", so Vögler. Er freut sich auf die kommendenHerausforderungen mit dem Schwerpunkt der Einsatzvorbereitung und diekommenden Einsätze.Fregattenkapitän Dr. Sascha Zarthe (42), Kommandeur des 1.Korvettengeschwaders, wird die feierliche Übergabe durchführen, beider unter anderem auch Vertreter der Patenstadt Oldenburg erwartetwerden.HintergrundinformationenFregattenkapitän Klitzsch hatte ursprünglich das Kommando über dieKorvette "Oldenburg" übernommen. Das Mehrbesatzungskonzept derDeutschen Marine ermöglicht es, dass ein Schiff oder Boot vonmehreren Besatzungen in einem festgelegten Rotationszyklus betriebenwerden kann. Momentan befindet sich die Besatzung "Delta", umFregattenkapitän Thomas Klitzsch, auf der Korvette "Magdeburg".Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin Kommandowechsel auf derKorvette "Magdeburg" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Montag, den 27. Februar 2017. Eintreffen bis spätestens 14.10 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 RostockProgramm:14.25 Uhr Besatzung Delta ist angetreten, alle Gäste sind vor Ort14.30 Uhr Beginn Kommandoübergabe15.30 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 24. Februar2017, 11 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter derFax-Nummer +49 (0)381-802-51509 zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell