Wilhelmshaven (ots) -Am Mittwoch, dem 25. September 2019 um 10 Uhr, findet auf derFregatte "Schleswig-Holstein" ein Kommandowechsel statt.Fregattenkapitän Ingo Mudrack (46) übergibt das Kommando anFregattenkapitän Andreas Mückusch (42). Mudrack hatte das Kommandoüber die Fregatte der Klasse F 123 im April 2017 übernommen.Musikalisch wird die Kommandoübergabe durch das LuftwaffenmusikkorpsMünster begleitet."Als ich das Kommando im April 2017 übernahm, befand sich die'Schleswig-Holstein' noch in der Instandsetzungsphase, gefolgt vonder Fähigkeitsanpassung. Somit musste sich das Schiff samt Besatzungerst wieder zu einer Einheit formen. Im darauffolgenden Ausbildungs-und Einsatzprogramm ist dies meiner Besatzung mit Bravour und demnötigen Biss gelungen. Die hohe Motivation und der Kampfgeist derBesatzung auf Erreichtes blieb aber davon stets unberührt, sodass ichmich nur ungern von dieser leistungsstarken Besatzung trenne", soFregattenkapitän Mudrack über seinen bevorstehenden Abschied.Fregattenkapitän Mückusch kommt aus dem Bundesministerium derVerteidigung und freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Verwendung alsKommandant der Fregatte 'Schleswig-Holstein' ist der emotionaleHöhepunkt meiner bisherigen Laufbahn als Marineoffizier. Nach vierJahren an Land, bei der NATO und im BMVg, kann ich nun wieder an Bordeines Kampfschiffes zurückkehren. Vor allem dieses Schiff alsKommandant zu übernehmen, auf dem ich vor mehr als 17 Jahren meineerste Verwendung hatte, macht mich sehr glücklich. Ich danke meinemVorgänger, der mir ein hervorragendes Schiff mit einer hochmotivierten und professionellen Besatzung übergibt. Gemeinsam mitdieser Besatzung, freue ich mich, die kommenden Herausforderungenanzupacken." Mudrack wird in Zukunft als Referent imBundesministerium der Verteidigung eingesetzt.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel aufFregatte 'Schleswig-Holstein'" eingeladen. Für die weitere Ausplanungund Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 25. September 2019. Eintreffen bis spätestens 09:30Uhr an der Hauptwache. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 25. September 2019,08:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org