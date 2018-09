Wilhelmshaven (ots) -Am Mittwoch, den 19. September 2018 um 10 Uhr, findet derKommandowechsel der Fregatte "Bayern" statt. Fregattenkapitän MarkusBrüggemeier (46) übergibt das Kommando im Beisein des Kommandeurs des2. Fregattengeschwaders, Kapitän zur See Sven Beck (46), anFregattenkapitän Tilo Kalski (43).Fregattenkapitän Brüggemeier hatte das Kommando über die Fregatteder Klasse F123 vor fast drei Jahren übernommen. Danach folgten fürdas Schiff und seine Besatzung zwei Einsätze, sowie eine einjährigeAusbildungsphase. "Ich bin dankbar für die insgesamt drei Jahre, indenen ich Kommandant einer Fregatte sein durfte und in denen ich dieBesatzung stets heil nach Hause bringen konnte", resümiert derscheidende Kommandant.Im Anschluss an seine Kommandantenzeit wird FregattenkapitänBrüggemeier zunächst nach Hürth an das Bundessprachenamt versetzt, umeinen Sprachlehrgang in Schwedisch zu absolvieren. Dieser soll ihnauf die anschließenden neuen Aufgaben als Militärattaché in Schwedenvorbereiten.Der neue Kommandant, Fregattenkapitän Kalski, ist voller Vorfreudeauf seine neue Herausforderung: "Für mich ist es eine ungeheure Ehreund Auszeichnung, die Verantwortung für ein Kriegsschiff, aber vorallem für die dazugehörige Besatzung übernehmen zu dürfen". Zuvor hater erfolgreich den britischen Generalstabs-/ Admiralstabslehrgang ander Defence Academy in Shrivenham absolviert.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel derFregatte 'Bayern'" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 19. September 2018. Eintreffen bis spätestens 09.30Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Dienstag, den 18. September 2018, 15 Uhr, beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell