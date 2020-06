Kommandoübergabe in Augustdorf: Panzerbataillon 203 unter neuer Führung (FOTO)

Augustdorf (ots) - Das Panzerbataillon 203 lädt Donnerstag, den 2. Juli 2020, 14.00 Uhr, zum Übergabeappell in die Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf ein.Der Kommandeur der Panzerbrigade 21 "Lipperland", Brigadegeneral Ansgar Meyer, wird während des feierlichen Zeremoniells die Führungsverantwortung über das Bataillon von Oberstleutnant Jörg Stenzel an seinen Nachfolger Oberstleutnant Marco Maulbecker, übergeben.Pressekontakt:Panzerbataillon 203PresseoffizierHauptmann Alexander KrautTelefon: 05 237 / 91 - 26 20Fax: 05 237 / 91 - 26 69E-Mail: pzbtl203pressestelle@bundeswehr.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127975/4637148OTS: Presse- und Informationszentrum des HeeresOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell