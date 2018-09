"Komm mit in meine Schule": Neue MDR-Doku-Serie bei KiKA (FOTO)

Leipzig (ots) -Die lustigste, die größte, die exotischste Schule - in der neuensechsteiligen TV-Reihe stellen sechs Kinder aus verschiedenen Ländernihre Schulen vor, die jede für sich besonders ist. Ab 30. September2018 ist "Komm mit in meine Schule" immer sonntags um 15.50 Uhr beiKiKA zu sehen.Keanen besucht in den USA die lustigste Schule der Welt. Soumyalernt in Indien an der größten Schule der Welt. Kawser paukt inBangladesch in einem schwimmenden Klassenzimmer. Und Mia aus Paraguaymacht sich jeden Tag auf den Weg über die Landesgrenze bis nachArgentinien, um dort zur Schule zu gehen. Bei Stella in Dänemark wirddie Schule zur Bühne: Der Unterrichtsstoff wird als Rollenspielvermittelt. Und bei Miro aus Neuseeland bleibt einmal pro Woche dieSchuluniform im Schrank, dann geht es in die Outdoor-Schule mitten imRegenwald. Eines haben aber alle sechs Kinder gemeinsam: Sie müsseneine ganz besondere Herausforderung meistern.Die Folgen im Einzelnen:Teil 1: USA, am 30. SeptemberKeanen geht jeden Tag mit einem Lachen zur Schule. Denn dieoberste Regel der Spaß-Schule in Atlanta lautet: Lernen muss Spaßmachen! Und das klappt sogar mit großem Erfolg: Die Schüler sind dem"normalen" Lehrstoff um Jahre voraus. Besonders gefällt Keanen, dassseine Schule an das Hogwarts-Internat von "Harry Potter" erinnert.Auch das Schulsystem funktioniert ähnlich: Die Schüler sind auf vierHäuser verteilt und sollen Punkte und Ehre für ihr Haus sammeln.Keanens Ziel ist es, Anführer seines Hauses werden. Dafür muss ereine besondere Prüfung bestehen: Er soll seinen Klassenkameradeneinen Rap beibringen und diesen am Ende vor mehreren hundertZuschauern präsentieren. Behält Keanen die Nerven?Teil 2: Indien, am 7. OktoberSoumya besucht im indischen Lucknow die siebte Klasse an dergrößten Schule der Welt. Sie muss aufpassen, dass sie sich nichtverläuft, denn an der "City-Montessori-Schule" lernen insgesamt55.000 Schüler. Soumya hat in ihrer Jahrgangsstufe neunParallelklassen, in jede Klasse gehen über 50 Schüler. Soumya istehrgeizig, sie möchte Software-Ingenieurin werden und nimmt dieZuschauer mit in ihre Lieblingsstunden Mathe und Informatik. Aus derMasse der Mitschüler hervorzustechen, das ist ein ganz besonderesAnliegen von Soumya. Deshalb übt sie seit Monaten für denGesangswettbewerb. In ihrer Landessprache Hindi möchte sie ein Liedüber Freundschaft vortragen. Wird sie vor 700 Mitschülern denrichtigen Ton treffen?Teil 3: Dänemark, am 14. OktoberWenn Stella in Dänemark in ihr Schulinternat fährt, dann ist sieimmer sehr aufgeregt. Denn sie lernt an einer Rollenspielschule. JedeWoche gibt es ein spezielles Thema wie zum Beispiel "Wikinger","Flower Power" oder "Fantasy" - und alle Lehrer richten denkompletten Unterricht daran aus. Diese Woche steht unter dem Motto"Titanic". Das Klassenzimmer wird zur Schiffskajüte und imPhysikunterricht konstruieren Stella und ihre MitschülerRettungsboote, denn wie die echte Titanic wird auch in der dänischen"Osterskov Efterskole" das Passagier-Schiff am Ende untergehen.Stellas ganz besondere Aufgabe: Sie soll alle Schüler retten, die esnicht schaffen, ein eigenes Rettungsboot zu bauen. Behält Stella dieNerven und rettet alle?Teil 4: Bangladesch, am 21. OktoberKawser und seine Schwester Tanjila gehen morgens nicht zur Schule,die Schule kommt zu ihnen. Weil in Bangladesch zur Regenzeit oftalles unter Wasser steht, ist ihre Schule auf ein Boot gebaut. DasKlassenzimmer schwimmt von Dorf zu Dorf und holt alle Kinder von zuHause ab. Das Projekt wird durch Spenden aus der ganzen Weltfinanziert, die Familien der Kinder müssen nichts bezahlen. Währenddie Kinder in den Hütten auf dem Land ohne Strom und fließendesWasser leben, ist das Schulboot mit Solarstrom ausgestattet. DieKinder können auf dem Boot Lehrfilme ansehen, am Computer lernen undsogar ins Internet gehen. Für Kawser steht eine ganz besonderePrüfung an: Er macht zum ersten Mal beim Schwimmwettbewerb mit.Schwimmen zu können, ist für die Menschen im oft überschwemmtenBangladesch überlebenswichtig. Der Sieger des Wettbewerbs bekommteinen ganz besonderen Preis: eine Solarlampe für zu Hause. Kann sichKawser gegen die vielen guten Schwimmer durchsetzen?Teil 5: Neuseeland, am 28. OktoberMiro lebt im neuseeländischen Auckland. Vier Tage pro Wochebesucht sie eine öffentliche Schule. Aber am fünften Tag lässt siedie Schuluniform im Schrank und zieht bequeme Kleidung und Turnschuhean. Dann geht es ab in die Waldschule. Im Regenwald lernt Miro, Feuerzu machen, auf Bäume zu klettern und im Matsch zu spielen.Naturwissenschaftliche Begriffe wie "Schwerkraft" oder "Auftrieb"werden hier praktisch vermittelt. Diesmal erwartet Miro einebesondere Aufgabe: Ihre Schülergruppe soll ein Floß bauen, das genugAuftrieb haben muss, um alle Schüler sicher übers Meer zu bringen.Neben kreativen Ideen ist echte Teamarbeit gefragt. Miro muss dieGruppe führen. Kann Miro ihr Team zusammenhalten?Teil 6: Argentinien, am 4. NovemberMía lebt in Paraguay, geht aber in Argentinien zur Schule. Dafürlegt sie jeden Tag einen weiten Weg zurück. Viele Mütter aus Paraguaybringen ihre Babys in Argentinien zur Welt, weil sie dann dieargentinische Staatsbürgerschaft bekommen und dort zur Schule gehenkönnen. Im Gegensatz zu Paraguay ist der Schulbesuch in Argentinienkostenlos. Außerdem glauben viele Eltern, dass die Schulbildung inArgentinien besser ist. Für ihren Schulweg ist Mia lange unterwegs:erst eine Stunde mit dem Boot rudern und dann noch mindestens eineStunde laufen. Diesmal hat sie auch noch weiche Knie - denn sie mussvor der ganzen Klasse ein Referat über ihr Heimatland Paraguayhalten, einen Tanz aufführen und sogar ein Lied in ihrerLandessprache Guaraní singen. Ob Mía das alles schafft?Weitere Informationen und Fotos auf www.kika-presse.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell