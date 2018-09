"Komm mit in meine Schule!" (MDR) / Neue sechsteilige Doku-Serie ab 30. September bei KiKA

Erfurt (ots) - In der neuen Doku-Serie "Komm mit in meine Schule!"(MDR) reist KiKA um den Globus. Sechs Kinder aus verschiedenenLändern stellen ihre Schulen vor, die jede für sich ganz besondersist. Die sechsteilige Serie ist ab dem 30. September 2018 sonntags um15:50 Uhr bei KiKA zu sehen.Die lustigste, die größte, die ungewöhnlichste Schule - vonArgentinien, über Dänemark und Bangladesch nach Neuseeland undIndien. In der Doku-Reihe erzählen Kinder aus ihrer Sicht, was dasBesondere an ihrer Art zu lernen ist und zeigen außergewöhnlicheSchulen anderer Kulturen und Länder.Keanen besucht in den USA die lustigste Schule der Welt. Anoberster Stelle steht in seinem Lehrplan, dass alle Spaß am Lernenhaben. Ein schwimmendes und solarbetriebenes Klassenzimmer besuchtKawser in Bangladesch. Lehrfilme und Internetzugang stehen ihm undseinen Mitschülern zur Verfügung. Einen zweistündigen Weg über dieLandesgrenze Paraguays hinaus bis nach Argentinien nimmt Mia aufsich, um dort in die Schule zu gehen. Bei Stella in Dänemark wird derUnterrichtsstoff als Rollenspiel vermittelt. Und in Indien gehtSoumya in die größte Schule der Welt. Ihr großer Traum ist es,Software-Ingenieurin zu werden und entführt die Zuschauer in ihreLieblingsstunden Mathe und Informatik. Bei Miro aus Neuseeland bleibteinmal pro Woche die Schuluniform im Schrank, dann geht es in dieOutdoor-Schule mitten im Regenwald.So unterschiedlich die Schulen der Sechs sind, haben alle Kinderetwas gemeinsam: Sie müssen eine ganz besondere Herausforderungmeistern.Ab 30. September 2018 sonntags um 15:50 Uhr bei KiKA zu sehen.Produziert wurde die Reihe von MAXIMUS FILM GmbH. VerantwortlicheRedakteurin beim MDR ist Anke Gerstel.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.Registrierte Nutzer finden hier auch im Bereich "Presse Plus" eineFolge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell