Komm, ich nehm' dich mit in meine Frühlingsbucht / Ostsee-Auszeit in der Lübecker Bucht mit Strand, Meer und ganz persönlichen Erlebnissen (FOTO)

Lübecker Bucht (ots) - In der Lübecker Bucht zeigen Einheimische den Urlaubernihre Lieblingsplätze und was für sie persönlich den Frühling in ihrer maritimenHeimat ausmacht. In ihrer Begleitung entdecken Ostsee-Urlauber Besonderheitenund Orte, die sie alleine wahrscheinlich nicht gefunden hätten. Sie kommen mitden Küstenbewohnern ins Gespräch, erfahren persönliche Geschichten und echteInsidertipps. Für Menschen, die diese Art des Reises mögen und die im Frühlingfür ihren Kurztrip ein erholsames und gleichzeitig erlebnisreiches Urlaubszielsuchen, hat die Lübecker Bucht einiges zu bieten.Zunächst sind die Strände noch 'unmöbliert', doch das ändert sich im Laufe desFrühlings. Dann rücken Clemens Meininghaus und seine Kollegen - dieStrandkorbvermieter der Lübecker Bucht - des Norddeutschen liebstes Möbelstückwieder ins rechte Licht. Das erste Sonnenbad im Strandkorb in der Frühlingssonneist jedes Jahr wieder ein besonderer Moment. Und das Strandvergnügen lässt sichab Mitte Mai sogar noch toppen. Dann bringt Clemens, stets gut gelaunt und immermit einem lustigen Spruch auf den Lippen, den 'König der Körbe' - denSchlafstrandkorb - zurück an den Strand.Im Binnenland hinter dem Küstenstreifen erwacht die Landschaft derHolsteinischen Schweiz zu neuem Leben. Kaum jemand kennt sich hier so gut auswie Iris Bein, eine zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin aus der Region.Sie lädt im Frühling zu Knospenwanderungen ein, die für jeden Naturliebhaber einbesonderes Erlebnis sind und die Landschaft der Region mit allen Sinnen erlebbarmacht. Wer Iris auf ihren Naturwanderungen begleitet, wird bei einem Spaziergangrund um Scharbeutz, Klingberg und weitere Ostseebäder in das alte Naturwissender Wild- und Heilkräuter eingeweiht.Nicht nur in der freien Natur grünt und blüht es zu dieser Jahreszeit, sondernauch in der denkmalgeschützten Gutsgärtnerei Sierhagen, die im März und dann biszum Oktober ihre Tore für Besucher öffnet. Anke Cosmus, ausgebildeteStaudengärtnerin und diplomierte Biologin, hat hier die Heimat für ihreLeidenschaft gefunden und betreibt die Gutsgärtnerei mit Herz und Hingabe.Trifft man sie beim Schlendern zwischen Blumen und heimischen Gehölzen, merktman sofort, dass Garten ihre absolute Leidenschaft ist und sie eher zwei, stattnur einen grünen Daumen hat.Auch Lothar Frehse, ein echtes Küstenurgestein, heißt interessierte Besucherherzlich willkommen. Bei ihm gibt es 'Butter bei die Fische'. Als kleiner Jungefuhr Lothar morgens mit den Fischern raus, um die Netze einzuholen. So verdienteer sich damals ein kleines Taschengeld und hat die Küstenfischerei in derLübecker Bucht von Kindesbein an er- und gelebt. Heute, einige Jahrzehntespäter, ist Lothar pensionierter Umweltingenieur und steckt voller spannenderGeschichten. Diese gibt er bei gemeinsamen Spaziergängen auf dem FischereiErlebnispfad in bester 'Märchenonkel-Manier' zum Besten. Neben vieleninteressanten Hintergründen und persönlichen Einblicken gibt es hierbei aucheinen Probierhappen aus einem original Fischräucherofen.Kunst im maritimen Umfeld - das ist die Welt von Sonja Knoop. Ihr Malatelierliegt idyllisch und ein bisschen versteckt in einem Hinterhof im maritimenHafenstädtchen Neustadt in Holstein. Schon beim Hereinkommen springt einen diebunte Kreativität von unzähligen Leinwänden an und auf den Tischen tummeln sichFarbtöpfe und Pinsel. Die Tür von Sonjas Atelier steht für Besuch immeroffen,jeder ist willkommen und wird zum Kaffee eingeladen. Dann erzählt sie ausihrem Leben in dem Hafenstädtchen und Geschichten aus dem Atelier, während manihr bei der Arbeit über die Schulter schauen kann. Und wer möchte, kann sich beiSonja auch selbst kreativ verwirklichen.Auch individuell - ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad - gibt es in derfrühlingshaften Lübecker Bucht viel zu entdecken. Orientierung bietet hierbeimit vielen Fotos, konkreten Informationen und wertvollen Tipps die Website derTourismus-Agentur Lübecker Bucht: www.luebecker-bucht-ostsee.de/fruehling