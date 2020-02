Komische Oper: Senat will Sanierungskosten im Griff behalten

Berlin (ots) - Der Berliner Senat will verhindern, dass bei der Sanierung derKomischen Oper die Kosten explodieren. Kultursenator Klaus Lederer, die Linke,betonte am Dienstag im Inforadio vom rbb, man habe aus den Fehlern bei derStaatsoper-Sanierung gelernt. Die war am Ende rund 200 Millionen Euro teurer alsgeplant.Bei der Komischen Oper sollen die Baumaßnahmen 2024 beginnen. Bislang sind 227Millionen Euro veranschlagt. Der Betrag könne sich noch verändern, so Lederer.Man sei noch sehr früh im Verfahren, die nächsten Schritte seien derArchitekten-Wettbewerb, der im August beendet sein soll, und die Vorplanungs-und Bauplanungsunterlagen. "In der Zeit wird über Geld auch nochmal geredetwerden müssen" kündigte der Kultursenator an. "Das ist nämlich eine Lehre, dass'Geld spielt keine Rolle' für uns nicht gilt, sondern wir dann tatsächlich sehrgenau hingucken werden: welche Kostenblöcke entstehen, was sind dieKostentreiber, an welchen Stellen kann man gegebenenfalls auch gegensteuern."Die 227 Millionen Euro seien ein Marker, die Summe könne sich aber nach obenoder nach unten noch verändern.Um die Kosten im Griff zu behalten, setzt der Senat Lederer zufolge vor allemauf eines: "Wir fangen nicht an zu bauen, ohne fertig geplant zu haben." Das seibei der Staatsoper passiert. Dort sei auch das unterirdische Bauwerk "massivkostentreibend" gewesen. Bei der Komischen Oper werde dagegen nicht in die Tiefegebaut.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105280/4529196OTS: InforadioOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuell