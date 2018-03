Kombis sind Kilometerkönige: 2.564 km mehr pro Jahr als Limousinen (FOTO)

München (ots) -Cabriobesitzer sind mit durchschnittlich 10.257 Kilometern pro Jahram wenigsten unterwegsJährliche Fahrleistung: Hyundai i40 vorne, Schlusslicht Porsche 911Je älter das Fahrzeug, desto niedriger die JahresfahrleistungKombibesitzer sind die meisten Kilometer pro Jahr mit ihrem Autounterwegs. Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung über CHECK24 gebensie eine Jahresfahrleistung von durchschnittlich 13.593 Kilometernan. Das sind 23 Prozent mehr als bei Haltern einer Limousine (Ø11.029 Kilometer).(1)Die wenigsten Kilometer fahren Cabriobesitzer: Pro Jahr legen siedurchschnittlich 10.257 Kilometer zurück."Cabrios haben häufig ein Saisonkennzeichen und werden nichtganzjährig genutzt," sagt Dr. Tobias Stuber, GeschäftsführerKfz-Versicherungen bei CHECK24.Modell-Ranking: Hyundai i40 bei Jahresfahrleistung vorne,Schlusslicht ist Porsche 911Das Ranking der Pkw-Modelle führt der Hyundai i40 an: Halterdieses Kombimodells fahren durchschnittlich 16.825 Kilometer proJahr. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Skoda Superb (Ø 16.174Kilometer) und der Volvo XC60 (Ø 15.623 Kilometer).(2)Auf den hinteren Rängen landen vor allem Sport- und Kleinstwagen.Die geringste jährliche Fahrleistung geben Halter eines Porsche 911an (Ø 7.523 Kilometer). Auch der Chevrolet Matiz (Ø 8.820 Kilometer)und der Peugeot 106 (Ø 8.840 Kilometer) legen vergleichsweise wenigeKilometer zurück.Je älter ein Fahrzeug, desto geringer die jährliche Fahrleistung.Pkw über 20 Jahre werden im Schnitt nur 9.186 Kilometer pro Jahrbewegt. Fahrzeuge, die maximal fünf Jahre alt sind, fahren dagegendurchschnittlich 13.765 Kilometer - 4.579 Kilometer bzw. 50 Prozentmehr.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von728 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen - dadurch sinkt der Beitrag. So konntenVerbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 728 Mio. Euro einsparen.Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).(3)Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Die Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar.(1)Grundlage: alle Kfz-Versicherungsabschlüsse 2017 über CHECK24(2)nur Modelle mit mindestens 1.000 Abschlüssen im betrachtetenZeitraum berücksichtigt(3)Quelle: WIK; http://ots.de/G0BjuCÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public RelationsTel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public RelationsTel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell