Kombination aus Usability und Gamification spricht Herz und Hirn an

Berlin (ots) - Nicht langweilen und intuitiv verständlich sein -das ist in Kurzform die Erfolgsformel, um komplexe Inhalte einfachund anschaulich zu transportieren. Wie die Kombination ausNutzerfreundlichkeit und spielerischen Elementen die Kommunikationmit Kunden oder Mitarbeitern verbessert, erklärt Usability-ExperteSiegbert Mattheis.Alle reden von der Digitalisierung im Mittelstand. Doch neben dertechnischen Umsetzung sind zwei Themen entscheidend für den Erfolg imWettbewerb:Usability, d.h. die Benutzerfreundlichkeit undGebrauchstauglichkeit von Webseiten, Apps und Programmoberflächen.Gamification, d.h. die Anwendung von Spielmechanismen und -elementenin spielfremden Umgebungen.Warum Usability heute so wichtig ist, erklärt Siegbert Mattheis,Geschäftsführer der Mattheis Werbeagentur GmbH aus Berlin: "Auch wennUsability zunehmend im Zusammenhang mit der Digitalisierung genanntwird, so ist sie kein neues Phänomen. Analoge und digitale Produktesollten schon immer nutzerfreundlich und vor allem für den Kundengestaltet sein. Aber noch vor wenigen Jahren gab es einfach vielweniger Softwareprodukte und die Konkurrenz war entsprechend kleiner.Heute aber ist keine Website, Software oder App auf Dauerüberlebensfähig, die unübersichtlich oder umständlich und schwierigzu nutzen ist. Die Konkurrenz ist nur noch einen Mausklick bzw.Fingertipp entfernt."Den Nutzen von Gamification fasst Siegbert Mattheis so zusammen:"Gespielt wird, seitdem es Menschen gibt. Unser Gehirn braucht Reize,um zu lernen und damit letztendlich auch überlebensfähig zu werden.Darin liegt auch der Erfolg von Gamification: Nur wenn etwas Freudebereitet, lässt unser Gehirn die Information ins Langzeitgedächtnis,belohnt uns mit Glückshormonen und speichert es als positiveErfahrung. Andernfalls wird die Information blockiert."Beispiele für den Einsatz von Usability und Gamification:Unternehmens-WebseitenEin Spiel oder spielerische Elemente auf einerUnternehmens-Webseite mit Bezug zu der Dienstleistung oder demProdukt kann den Nutzen besser sichtbar machen, die Kundenbindungstärken sowie die Aufenthaltsdauer der Besucher auf der Webseitedeutlich verlängern.GesundheitskommunikationKomplexe Inhalte und Abläufe werden von Patienten besserverstanden und gemerkt, wenn diese mit Hilfe von animierten Grafikenund interaktiven Aktionen vermittelt werden.Weiterbildung von MitarbeiternIm Arbeitsleben geht es darum, die bezahlte Zeit möglichsteffektiv zu nutzen. Inhalte sollen schnell und einfach konsumiert,erfasst, gelernt werden. Statt langer Bedienungsanleitungen z.B. fürneue Programme oder Geräte hilft der Einsatz von spielerischen undinteraktiven Elementen.TourismusUnterhaltsamen Animationen und multimediale Interaktionen mitvielen Bildern, Tönen oder Filmen machen Lust auf Land und Leute.Vier Regeln, um mit Usability und Gamification die Kommunikationzu verbessern1. Sei intuitiv bedienbarApps, Webseiten oder Software sollten möglichst einfach, klar undintuitiv bedienbar sein. Denn nichts ist frustrierender, als beieinem hochwertigen Produkt die Übersicht zu verlieren, darübernachdenken zu müssen, wie man es bedienen muss oder von überflüssigenInformationen zum falschen Zeitpunkt überfordert zu werden.2. Sei klar und übersichtlichAuch Printprodukte sollten nach Usability-Kriterien gestaltetwerden, denn die Lesegewohnheiten haben sich geändert. Hier geht esnatürlich nicht um intuitive Bedienbarkeit, sondern um das schnellereund einfachere Erfassen der Inhalte oder die anschauliche Darstellungkomplexer Zusammenhänge. So können auch Formulare sehr wohlbenutzerfreundlich gestaltet werden, z.B. mit übersichtlichenGliederungen und ausreichend großen Textfeldern.3. Sei effektiv und strukturiertDesign darf kein Selbstzweck sein. Design muss den Nutzerunterstützend führen und sollte selbstverständlich ästhetischansprechend sein. Daher sollten Designer bei der Produktentwicklungbereits in der Planungsphase möglichst eng mit Entwicklern oderProgrammierern zusammen arbeiten. Nur dann können wirklichnutzerfreundliche und effektiv bedienbare Produkte entstehen.4. Sei unterhaltsamNeben einer nutzerfreundlichen Bedienung - also effektiv,effizient und zufriedenstellend - sollten auch spielerische Elementesinnvoll eingebunden werden. Gamification, die Übertragung vontypischen Elementen und Funktionen des Spielens in eine spielfremdeUmgebung, ist eines der wirksamsten Mittel, um Freude und nichtzuletzt Begeisterung an einer Anwendungssoftware hervorzurufen. Und dabei könnnen auch neue Techniken wie Virtual Reality, Mixed Reality und Augmented Reality stark unterstützend wirken. 