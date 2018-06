Kombination aus Ausrüstung und Finanzierung bringt Vorteile für Windenergieentwickler

München (ots) -- Finanzierung für Kunden von Siemens Gamesa weltweit entscheidend- Bevorzugte Finanzierungsvereinbarung mit Siemens Financial Servicesbietet ein komplettes Lösungspaket aus Ausrüstung, Services undKapital für die Windbranche- Bosco-Le-Piane-Projekt in Italien profitiert von der ZusammenarbeitSiemens Gamesa Renewable Energy hat sich mit Siemens FinancialServices (SFS) zusammengeschlossen, um seinen Kunden aus derWindbranche Lösungen zur Überwindung von Finanzierungshürden anbietenzu können. Das Unternehmen bietet nun ein komplettes Lösungspaket an,das Ausrüstung, Services und Finanzierungsoptionen umfasst. DieFinanzierung ist für die Kunden eines der Haupthindernisse, denn sieist von Markt zu Markt unterschiedlich. Das Angebot einerFinanzierungslösung hat sich deshalb als Win-Win-Situation fürSiemens Gamesa-Kunden bei der Umsetzung von Clean-Energy-Projektenweltweit herausgestellt. Erst kürzlich profitierte dasBosco-Le-Piane-Windenergieprojekt in Italien von der Zusammenarbeitzwischen Siemens Gamesa und SFS. Es ist der vierte großeOnshore-Windpark in Italien, der von SFS für Kunden finanziert wurde,die Technologie von Siemens Gamesa einsetzen. Weitere Projekte warenMelfi, Tricarico und E-Vento.Diese Pressemitteilung ist zugänglich unterwww.siemens.com/press/PR2018060225FSDEWeitere Informationen zu Siemens Financial Services finden Sieunter www.siemens.com/finance.Pressekontakt:Jillian Lukach, Siemens Financial ServicesTelefon:+1 732 512-7550; E-Mail: jillian.lukach@siemens.comFolgen Sie Siemens Financial Services auf Twitter unterwww.twitter.com/siemens_sfsOriginal-Content von: Siemens Financial Services GmbH, übermittelt durch news aktuell