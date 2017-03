Stuttgart (ots) -Finanztest hat trotz hoher Eigenheimpreise und steigender Zinsengute Nachrichten für Immobilienkäufer: Sie können sich noch immerKredite für weniger als zwei Prozent Zinsen über einen sehr langenZeitraum sichern. Zu diesem Ergebnis kommen die unabhängigen Testerin ihrem aktuellen Kreditvergleich unter 105 Banken, Vermittlern,Versicherern und Bausparkassen.Dabei belegt die LBS Südwest mit ihren Kombikrediten ausBausparvertrag und Baudarlehen den bundesweiten Spitzenplatz unterden Bausparkassen. In den beiden Kategorien mit und ohneWohn-Riester-Förderung bietet die LBS Südwest Baufinanzierern inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für ein 180.000 Euro-Darlehenbundesweit die günstigsten Gesamteffektivzinssätze an. MitWohn-Riester unterstützt der Staat den Erwerb von selbstgenutztemWohneigentum mit Zulagen und Steuervorteilen. Einkommensgrenzen fürdie Förderung gibt es nicht.Bei einer Laufzeit von 18 Jahren liegt derWohn-Riester-Kombikredit der Landesbausparkasse mit einemGesamteffektivzins von nur 1,67 Prozent - eingerechnet sind hier alleGebühren und Sparbeiträge - vor allen Mitbewerbern. Das Gleiche giltfür die entsprechende Variante ohne Wohn-Riester-Förderung. Selbstbei 23 Jahren Laufzeit sichern sich LBS-Kunden den extrem niedrigenjährlichen Zinssatz von 1,84 Prozent. Ein längerer Zeitraum erlaubteine niedrigere Monatsrate. Nach Ende der Laufzeit sind dieKombikredite jeweils vollständig getilgt.Pluspunkte: Sichere Zinsen, flexible Tilgung und FörderungDie LBS Südwest muss auch den Vergleich mit den Top-Bankangebotennicht scheuen: "Gefragt sind zunehmend Kredite mit langer Zinsbindungund flexibler Tilgung", erläutern die unabhängigen Experten. Diesbieten vor allem die Kombikredite der Bausparkassen. "DieseKombination eines Kredits mit einem Bausparvertrag eignet sich vorallem für Kreditnehmer, die Zulagen und Steuervorteile aus derstaatlichen Riester-Förderung für ihre Finanzierung nutzen wollen.Das ist bei herkömmlichen Bankangeboten selten möglich", hebtFinanztest hervor. Die Förderung erhalten Wohn-Riester-Bausparer inder Spar- und Darlehensphase. So lässt sich das Darlehen schnellertilgen und der Wohn-Riester-Vorteil kann sich je nach persönlicherSituation am Ende auf 50.000 Euro summieren.Pressekontakt:Albrecht Luz, LBS SüdwestTelefon: 0711 183-2383E-Mail: Albrecht.Luz@LBS-SW.deOriginal-Content von: LBS S?dwest, übermittelt durch news aktuell