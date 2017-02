Kombifahrer legen mit ihrem Pkw die meisten Kilometer im Jahr zurück (FOTO)

München (ots) -Höchste Jahresfahrleistung nach Pkw-Modellen: Skoda Superb,Hyundai i40 und Volvo XC60 / Klein- und Kleinstwagen mit geringsterjährlicher Fahrleistung - Schlusslicht: Smart City-Coupé / Je älterdas Fahrzeug, desto weniger Kilometer fahren Pkw-Halter pro JahrHalter eines Kombinationskraftwagens - kurz Kombi - sind jährlichdie längste Strecke unterwegs. Durchschnittlich geben CHECK24-Kundenbeim Abschluss einer Kfz-Versicherung für ihren Kombi eineJahresfahrleistung von 13.340 Kilometern an. Das sind rund 1.500Kilometer bzw. 13 Prozent mehr als der Durchschnitt (11.782 km).Das Ranking der Pkw-Modelle führen die beiden Kombimodelle SkodaSuperb und Hyundai i40 sowie der SUV Volvo XC60 an. Die wenigstenKilometer fahren Halter von Klein(st)wagen. Schlusslicht deraktuellen Betrachtung ist das Smart City-Coupé mit einerdurchschnittlichen Fahrleistung von 8.284 Kilometern pro Jahr. Mitzunehmendem Alter des Fahrzeugs sinkt die jährliche Fahrleistung.*)Kombibesitzer sind pro Jahr rund 3.000 Kilometer mehr unterwegsals Cabrio-FahrerCHECK24-Kunden, die für ihren Kombi 2016 eine Kfz-Versicherungabgeschlossen haben, geben eine jährliche Fahrleistung vondurchschnittlich 13.340 Kilometern an. Sie sind damit rund 1.500Kilometer bzw. 13 Prozent mehr unterwegs als der Durchschnittskunde(11.782 Kilometer). Auf Rang zwei folgen Geländewagen bzw. SUVs miteiner Jahresfahrleistung von durchschnittlich 13.245 Kilometern.Halter eines Transporters - im vergangenen Jahr noch an der Spitzedes Kilometer-Rankings - rutschen in diesem Jahr auf Rang drei (Ø13.187 Kilometer).Die geringste jährliche Fahrleistung geben Cabrio-Fahrer für ihrenPkw an - im Schnitt 10.259 Kilometer pro Jahr. Ein Grund: Cabrioletshaben häufig ein Saisonkennzeichen und werden nicht ganzjähriggenutzt. Mit durchschnittlich 10.539 Kilometern pro Jahr liegen auchCoupés und Roadster deutlich unter dem Durchschnitt (11.782Kilometer).Jahresfahrleistung: Skoda Superb führt Modell-Ranking an, SmartCity-Coupé ist SchlusslichtDas Ranking der Pkw-Modelle führt 2016 erneut der Skoda Superb an.Halter des Kombi-Modells geben an, durchschnittlich 17.356 Kilometerim Jahr mit ihrem Fahrzeug unterwegs zu sein. Auf Rang zwei folgt derHyundai i40 Kombi mit durchschnittlich 16.841 Kilometer p. a., aufRang drei der Volvo XC60 (15.827 Kilometer). Innerhalb der Top Tenfinden sich insgesamt sieben Kombi-Modelle.Auf den hintersten Rängen landen in diesem Jahr erneut vor allemKlein- und Kleinstwagen. Die geringste jährliche Fahrleistung gebenHalter eines Smart City-Coupés (Ø 8.284 Kilometer) an sowie Fahrervon Fiat Seicento (Ø 8.429 Kilometer) und Peugeot 106 (Ø 8.760Kilometer).Je älter das Auto, desto weniger fahren Halter jährlich damitJe älter ein Fahrzeug ist, desto geringer ist die jährlicheFahrleistung. Pkw über 20 Jahre werden im Schnitt nur 9.124 Kilometerpro Jahr bewegt. Pkw, die maximal fünf Jahre alt sind, werden dagegenim Schnitt 13.796 Kilometer im Jahr gefahren - 4.672 Kilometer bzw.51 Prozent mehr.*)nur Modelle mit mindestens vierstelliger Anzahl an Abschlüssenberücksichtigt. Weitere Informationen zur Methodik und denErgebnissen online verfügbar unter http://ots.de/gfgwNÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Katharina Reichel, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 471174, katharina.reichel@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell