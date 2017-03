Das Kombi-Paket aus Camping- und Stellplatzführer / ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017 ab sofort erhältlich / Drei neue Nachschlagewerke für den Urlaub in neun Ländern (FOTO)

München (ots) -(ADAC Verlag GmbH & Co. KG) Campingurlaub mühelos organisieren:Mit den drei neuen ADAC Camping- und Stellplatzführern 2017 findenWohnmobilisten, Gespannfahrer und Zeltcamper attraktiveÜbernachtungs- und Urlaubsmöglichkeiten in Deutschland, Frankreich,Spanien, Portugal, der Schweiz, Italien, Kroatien, Österreich undSlowenien.Um optimal auf die unterschiedlichen Urlaubsformen einzugehen, hatdie ADAC Verlag GmbH & Co. KG diese kompakten Nachschlagewerkeverfasst. Denn längst zieht es Caravanbesitzer und Wohnmobilfahrernicht mehr nur auf den klassischen Campingplatz. Sie finden nun mitden drei neuen Kombi-Bänden auch den perfekten Stellplatz - etwa beieinem Zwischenstopp bei Städtereisen oder bei Kurzaufenthalten anSehenswürdigkeiten.Die verschiedenen Bände erleichtern Urlaubern mit ihrerZusammenstellung der unterschiedlichen Aufenthaltsmöglichkeiten dieReiseplanung im Land ihrer Wahl:- Der ADAC Camping- und Stellplatzführer Deutschland stellt über1.200 Campingplätze und rund 2.600 Wohnmobil-Stellplätze inallen Urlaubsregionen der Heimat dar.- Das Nachschlagewerk für Frankreich, Spanien, Portugal und dieSchweiz informiert über 1.500 Campingplätze und 1.500Wohnmobil-Stellplätze in diesen vier Ländern.- Und auch für den Campingurlaub in Italien, Kroatien, Österreichund Slowenien ist gesorgt: Der entsprechende Band beinhaltetrund 1.000 Camping- und 900 Wohnmobil-Stellplätze.Eine große Hilfe bei der Auswahl des geeigneten Platzes bietet dieGesamtbewertung der Plätze mit bis zu fünf Sternen und diedifferenzierte ADAC-Klassifikation - diese verdeutlicht dieindividuellen Stärken der Camping- und Stellplätze.Zielgruppenpiktogramme zeigen Urlaubern, wo sie mit ihren besonderenFreizeitinteressen, wie etwa Wellness oder Sport, am bestenaufgehoben sind. Die aktuell ermittelten Preise inklusive allerNebenkosten sowie GPS-Koordinaten und detaillierteZufahrtsbeschreibungen dienen zur praktischen Reiseplanung. Dieherausnehmbare Karte ist eine große Hilfe bei der Suche nach dem amgünstigsten gelegenen Platz. Und nicht zuletzt: Wer sparen möchte,nutzt die beiliegende ADAC CampCard für attraktive Rabatte,Sonderpreise und Vorteilsangebote.Die drei neuen ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017 sind absofort für je 19,99 Euro im Buchhandel, in den ADAC-Geschäftsstellenund im Internet unter www.adac.de/shop erhältlich.Diese Presseinformation finden Sie online mit Coverfotos unterpresse.adac.de. Folgen Sie uns auch auf twitter.com/adac.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationStefan SielaffTel.: (089) 7676-3196stefan.sielaff@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell