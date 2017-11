Die Komax Aktie profitiert von gestiegenem Bedarf an Automatisierungslösungen!

Liebe Leser,

der Umsatz lag im 1. Halbjahr mit 194,7 Mio SFr knapp unter dem Vorjahreswert. Komax hat in diesem Jahr die Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER umgestellt. Dadurch sind in den Vorjahreszahlen die Ergebnisse der verkauften Sparte Medtech enthalten. Bereinigt um den Verkauf betrug das organische Umsatzwachstum 8,7%. Der Bedarf an Automatisierungslösungen nimmt weiter zu. Insbesondere in den Regionen Asien-Pazifik und Europa entwickelte sich die Nachfrage dynamisch, was sich an Umsatzsteigerungen von +5,5 bzw. +15,8% zeigte. Unter den Erwartungen blieb Americas.

Komax möchte sich unabhängiger von der Automobilindustrie machen

Dort ist seit Monaten eine Zurückhaltung bei Investitionen spürbar. Höhere Abschreibungen, die Einführung des neuen ERP-Systems sowie Investitionen in den Marktausbau belasteten das Ergebnis. Unterm Strich verdiente Komax knapp 20% weniger. Das Unternehmen profitiert von der guten Verfassung der Automobilindustrie. Vor allem die Menge der zu verarbeitenden Kabel in Fahrzeugen nimmt tendenziell zu. Zudem verspüren die Kunden Druck, die Kabelverarbeitung zu automatisieren.

Um sich von der Automobilindustrie unabhängiger zu machen, konzentriert sich Komax zusätzlich auf die Luft- und Raumfahrt sowie auf Industrieanwendungen. Mit dem Zukauf der französischen Laselec verstärkt Komax sein Marktsegment Aerospace. Mit seiner technologischen und regionalen Spitzenposition ist Komax bestens gerüstet, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Zudem wird das Kerngeschäft mit gezielten Akquisitionen gestärkt.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.