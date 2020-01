Hamburg (ots) - "Kunst gegen Komasaufen": Unter diesem Motto starten die neueDrogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, und die DAK-Gesundheitdie Kampagne "bunt statt blau" 2020 gegen Alkoholmissbrauch. Im elften Jahrsucht die Krankenkasse die besten Plakatideen von Schülern zwischen zwölf und 17Jahren zum Thema Rauschtrinken. Der Wettbewerb richtet sich dabei gegenexzessiven Alkoholkonsum, bei dem Jugendliche binnen weniger Stunden so vielAlkohol trinken, bis sie einen gefährlichen Vollrausch haben. In den vergangenenfünf Jahren kamen bundesweit jährlich jeweils rund 22.000 Kinder und Jugendlichemit einer akuten Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Gegenüber der erstenErhebung der Daten im Jahr 2000 haben sich die Zahlen um 128 Prozent erhöht.Seit dem Jahr 2013 ist die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen zwarleicht rückläufig, Experten fordern jedoch weiterhin eine verstärkte Aufklärungüber die Risiken des Rauschtrinkens.Die DAK-Gesundheit und die Bundesdrogenbeauftragte laden deutschlandweit 11.000Schulen ein, bei "bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen" mitzumachen. "Vielzu häufig trinken Jugendliche sprichwörtlich, bis der Arzt kommt. Die Zahlensind alarmierend. Deshalb dürfen wir mit unseren Aufklärungsbemühungen nichtnachlassen", betont DAK-Vorstandschef Andreas Storm. "Wir setzen 'bunt stattblau' auch im elften Jahr fort, um die Schüler in den entscheidendenKlassenstufen zu sensibilisieren." Teilnehmende Schulen können das Thema Alkoholbis Ende März im Unterricht behandeln und ihre Schüler Plakate entwerfen lassen.Das Kieler Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) bietet denSchulen dazu unterstützend das Paket "Glasklar" an mit Unterrichtsmaterialienund Elterninformation.Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, begleitet "bunt stattblau" als Schirmherrin: "Beim Alkoholkonsum unter Jugendlichen insgesamt sehenwir eine gute, rückläufige Entwicklung. Wo wir aber noch nicht am Ziel sind, istbei den Zahlen zum Komasaufen. Auch hier müssen wir einen deutlichen Rückgangerreichen. Wichtig ist also nach wie vor eine zielgruppenaffine, gut gemachtePrävention", sagt Daniela Ludwig. "'Bunt statt blau' schafft es seit vielenJahren, die Jugendlichen über die Risiken von zu viel Alkohol aufzuklären. Ichbin gerne Schirmherrin dieser bundesweiten, tollen Aktion und wünsche allenTeilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß, kreative Ideen und Erfolg."Nach einer Studie des IFT-Nord erklärt die Mehrheit der Teilnehmer, sie hättendurch "bunt statt blau" etwas über die Gefahren von Alkohol gelernt. DerWettbewerb wird vor allem in den Klassen der Mittelstufe angeboten und fälltdamit genau in die Phase, in der die meisten Schüler das erste Mal Alkoholtrinken und probieren. "Entscheidend ist, dass wir genau dann dieNeinsage-Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stärken", erklärtIFT-Nord-Leiter Professor Reiner Hanewinkel.Neben der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, dem DAK-Vorstandschef und denExperten vom IFT-Nord gehört der Deutsch-Soul-Sänger Emree Kavás 2020 zumdritten Mal der Bundesjury an. Der Hamburger Sänger begeisterte nach seinerDebüt-Single "Kopf Hoch" mit der Popballade "Baby". Zudem zeichnet sich EmreeKavás verantwortlich als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor seinerMusikvideos. Im Jahr 2020 wird die nächste Single "Himmel" folgen. DieBundesjury wählt nach dem Einsendeschluss am 31. März das beste "bunt stattblau"-Plakat aus 16 Landessiegern aus. "Selbstentfaltung durch Kreativität istder Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben", sagt Emree. "Die Kids werdenkreativ und malen sich aus, wie das Leben positiver und bunter werden kann.Haben sie dieses Bild einmal verinnerlicht, erhalten sie den Schlüssel zur'bright side of life'. Deshalb unterstütze ich dieses wertvolle Projekt."Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 11.000Euro zu gewinnen. Außerdem haben diejenigen, die über Instagram teilnehmen, dieChance auf einen Sonderpreis: Wer ein Bild von seinem Plakat oder ein Videohochlädt, kann 300 Euro gewinnen. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zurKampagne gibt es in allen Servicezentren der DAK-Gesundheit oder im Internetunter: www.dak.de/buntstattblauSingle "Kopf Hoch":https://www.youtube.com/watch?v=nR9DOIXvxD8Single "Baby":https://youtu.be/2XAD5ctKWYIPressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2396-1409Mail: presse@dak.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50313/4507691OTS: DAK-GesundheitOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell