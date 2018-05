Kolumbien präsentiert auf der IMEX sein MICE-Angebot als treibende Kraft für Frieden

Madrid (ots/PRNewswire) -- 19 kolumbianische Unternehmen präsentieren das Angebot desGeschäftstourismus und die neue Tourismuskampagne "Kolumbien, dasLand der Sabrosura"Am 16. Mai um 13:30 Uhr wird Julian Guerrero, Vizepräsident fürTourismus von ProColombia, eine Pressekonferenz geben, um dieBedeutung des Geschäftstourismus für das Erbe des Landes im Kontextdes Post-Konfliktes zu erläuternKolumbien ist das Land der "Sabrosura", dem Land mit mehr alstausend Rhythmen, einschließlich Cumbia, Vallenato, Salsa undChampeta. In diesem Jahr präsentiert die IMEX vom 15. bis 17. Maiihre neue internationale Kampagne "Kolumbien, das Land der Sabrosura"als eine Hommage an den Musiktourismus.Kolumbien ist seit neun Jahren in den Top 5 derlateinamerikanischen Destinationen, was die Durchführung von Eventsangeht. Seit 2009 ist Kolumbien in der Rangliste der InternationalCongress and Convention Association (ICCA) als eines der LänderLateinamerikas, in dem die meisten internationalen Eventsdurchgeführt werden, um acht Plätze gestiegen und die Events sind von71 im Jahr 2009 auf 147 im Jahr 2016 gestiegen. Laut dem letztenICCA-Bericht war Kolumbien das drittplatzierte lateinamerikanischeLand in Bezug auf internationale Events."Wenn Sie Kolumbien auswählen, um Ihre Veranstaltungen oderIncentive-Reisen zu feiern, haben Sie ein Vermächtnis hinterlassen,das zur Festigung des Friedens beiträgt. Der Tourismus ist einWerkzeug für die Regionen, die im Begriff sind, sich in eine Kulturdes Friedens zu verwandeln. Es ist ein Sektor, der zur nachhaltigenEntwicklung, zur Stärkung der Gemeinschaften in ihren Regionenbeiträgt und andere Branchen hervorbringt", versicherte FelipeJaramillo, Präsident von ProColombia.Zum ersten Mal wird das lateinamerikanische Land als Partner derIMEX-Gruppe an dem Legacy-Whitepaper teilnehmen, dem jährlichenDokument der Messe, das sich auf Studien und Trends desinternationalen Geschäftstourismus bezieht. Kolumbien wird dieBedeutung des Geschäftstourismus für das Erbe des Landes im Kontextdes Postkonfliktes zeigen.ProColombia ist die Organisation, die für die Förderung vonExporten, internationalen Tourismus, Auslandsinvestitionen undLändermarken zuständig ist. http://www.colombia.travelPressekonferenz: 16. Mai , 13:30 Uhr, Raum Symmetrie 3 auf derIMEX, Halle 8 Ebene 1, Messe FrankfurtBildnachweis: ProColombiaBild: Historisches Zentrum von Cartagena de Indias.https://we.tl/PstuXWpW0EPressekontakt:Marian Sagredomsagredo@procolombia.co+34-915-776-708Original-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuell