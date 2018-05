Kolumbien auf der Suche nach europäischen Investoren zur Umwandlung seiner Infrastruktur

Madrid (ots/PRNewswire) -Am 22. Mai werden ProColombia sowie die British and ColombianChamber of Commerce, die kolumbianische Botschaft in London, diebritische Botschaft in Bogotá, das Foreign & Commonwealth Office unddessen Prosperity Fund, das Department for International Trade and EYgemeinsam die Colombian Investment Roadshow in London feiern - einEvent, das die größten Infrastrukturprojekte des Landes vorstellt.Das Timing für ein solches Event könnte nicht besser sein, handeltes sich doch bei Kolumbien um eine der dynamischstenVolkswirtschaften Lateinamerikas, die auf ausländischeDirektinvestitionen hofft, welche es dem Land ermöglichen würden,seine ehrgeizigen Pläne zur Entwicklung der Straßeninfrastruktur, desVerkehrs, der Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen sowiePläne für die städtebauliche Entwicklung von Städten mittlerer Größeabzuschließen.An der Informationsveranstaltung werden Vertreter der NationalInfrastructure Agency (ANI), der Colombian Development Bank (FDN) undder Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) sowienationale Erschließungsunternehmer teilnehmen, umInvestitionsmöglichkeiten für britische und europäische Sponsoren,Bauunternehmer und Geldgeber anzukündigen. Die Konferenz wird imHilton London Tower Bridge stattfinden und beginnt um 8:30 Uhr. DieTeilnehmer erhalten die Gelegenheit, Einzelheiten zu Projekten wieder Bogota Metro Line 1, der Sanierung von BogotásBus-Rapid-Transit-System (Transmilenio), der ersten Initiative vonPPPs auf dem kolumbianischen Gesundheitssektor, den Magdalena RiverWaterway und die Bildungsinfrastruktur zu erfahren.Tagesordnung8:30 Uhr Anmeldung9:00 Uhr Kolumbien eröffnetGeschäftsgelegenheiten, Simon Adamsdale, Chairman, British andColombian Chamber of Commerce)9:05 Uhr Handels- und Investitionsaussichten des VereinigtenKönigreichs, Baroness Rona Fairhead, Minister of State for Trade andExport Promotion9:15 Uhr Aktuelle Geschäfts- und Investitionsperspektiven, PaolaGarcia Barreneche, Vice President, ProColombia9:25 Uhr Fragen und Antworten von Investitionsunternehmen: SloaneEnergy Group, Rob Robinson, CFO.PROJEKTPRÄSENTATIONEN9:40 Uhr Bogota Metro Line 110:10 Uhr Krankenhäuser inBogotá/Schulen Rehabilitationsprojekte10:40 Uhr Transmilenio BogotaI Fleet Renewal, Carlos Alberto Sandoval Reyes, Vice President ofFinanciera de Desarollo Nacional (FDN)11:10 Uhr Magdalena River (TBC)11:40 Uhr Weitere Projekte, CamiloJaramillo, Structuring Vice President, Colombia's NationalInfrastructure Agency12:10 Uhr Städtische Entwicklung in nachrangigen Städten, FelipeCastro Arenas, Infrastructure Adviser, Colombia Prosperity Fund,Foreign & Commonwealth Office12:30 Uhr Schlussbemerkungen, Simon Adamsdale, B&CCC ChairmanPressekontakt:cemartinez@procolombia.coTel.: +34-664672802Original-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuell