Freiburg/Bogota (ots) - Als große Ermutigung würdigt der Präsidentdes Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, die Reise von PapstFranziskus nach Kolumbien: "Kolumbien steht an einer historischenWegmarke. Der eingeschlagene Weg zum Frieden ist beispiellos, aberdas Ziel ist noch lange nicht erreicht. Die anhaltende Gewalt gegenMenschenrechtsaktivisten, Mitglieder von Basisorganisationen undBürgermeister, die sich für die Zivilbevölkerung einsetzen, zeigt dastagtäglich." Es werde keinen dauerhaften Frieden in Kolumbien geben,so Neher, wenn es dem Staat nicht gelinge, die Gewalt allerbewaffneten Akteure zu beenden und die Sicherheit der betroffenenGemeinden zu gewährleisten.In den Mittelpunkt seiner Kolumbienreise wird Papst Franziskus dieAufforderung zu Vergebung und Versöhnung im Rahmen desFriedensprozesses stellen. Dafür sei von entscheidender Bedeutung,dass das Unrecht der Vergangenheit aufgearbeitet und die Opfer in derZukunft für entstandenes Leid entschädigt werden, soCaritas-Präsident Peter Neher. Auf die katholische Kirche mit ihrerflächendeckenden Präsenz im Land komme in der Übergangsphase vomKrieg zum Frieden große Verantwortung zu.Eine der Hauptaufgaben im Rahmen der Umsetzung desFriedensvertrages sieht die Caritas im Aufbau demokratischerGemeindestrukturen. Neher: "Die katholische Kirche wird denFriedensprozess, auch bei den derzeit laufenden Verhandlungen mit derELN-Guerilla weiter konstruktiv begleiten und der Zivilbevölkerungeine Stimme verleihen." Als größtes Hindernis auf dem Weg zum Friedensehen Caritas Kolumbien und Caritas Deutschland die fehlende Präsenzdes Staates in weiten Teilen des Landes und der deshalb anhaltendenGewalt durch bewaffnete Gruppen, die in das Machtvakuum stoßen, dasder Abzug der FARC-Guerilla hinterlassen hat.Während des seit 53 Jahren andauernden Bürgerkrieges sind inKolumbien mehr als 250.000 Menschen ums Leben gekommen, gut siebenMillionen Kolumbianer mussten innerhalb des Landes fliehen. Caritasinternational engagiert sich seit rund dreißig Jahren in Kolumbienfür Konfliktopfer. Schwerpunkte der Arbeit sind die Versorgung derGeflüchteten mit Hilfsgütern, der Schutz der Zivilbevölkerung,Friedensförderung und die Anpassung an den Klimawandel.Weitere Informationen: http://ots.de/mPL9tSpenden mit Stichwort "Kolumbien" werden erbeten auf:- Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bang eG,BIC GENODEF1EK1 oderonline unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes und gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mitmehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.de