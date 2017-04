Kolumbien: Caritas hilft Opfern von Überschwemmungen - Caritas-Katastrophenhelfer versorgen Betroffene mit Hilfsgütern - Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes stellt 50.000 Euro bereit

Freiburg (ots) - Nach den schweren Überschwemmungen undErdrutschen im Südwesten des Landes hat die Caritas Kolumbien dieNot- und Überlebenshilfe für die schwer betroffene ProvinzhauptstadtMocoa eingeleitet. Im Laufe des heutigen Tages werdenKatastrophenhelfer mit der Verteilung von Lebensmitteln und wärmendenDecken an die Einwohner beginnen. Da Mocoa aufgrund der schwerbeschädigten Stromversorgung ohne Licht und Wasser ist, werden auchStromaggregate, Batterien und Solarpaneele angeschafft. Caritasinternational, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes,unterstützt einen Hilfeappell der Caritas Kolumbien für die Opfer derÜberschwemmung mit 50.000 Euro.Ein Nothilfe-Team der Caritas Mocoa wird bei der Katastrophenhilfederzeit unter-stützt durch Freiwillige aus den Bistümern der Region.Für den Deutschen Caritas-verband koordiniert der Nothilfe-ExperteFriedrich Kircher von Bogota aus den Einsatz. Kircher: "DieKatastrophe hat die Menschen ohne Ankündigung ereilt. Hilfe ist jetztschnell notwendig." Mit Hochdruck werde an der Unterbringung derOpfer der Schlammlawinen in Notunterkünften gearbeitet. "Aktuell gibtes nur fünf Notunterkünfte für 400 obdachlose Familien. Das istdeutlich zu wenig", berichtet Kircher. Da das lokale Hospital völligüberlastet sei mit der Versorgung der bislang mehr als 200Verletzten, hätten viele der Betroffenen in Krankenhäuser derumliegenden Städte und Regionen evakuiert werden müssen.Mindestens 238 Menschen sind bei der Katastrophe ums Lebengekommen. Es wird jedoch befürchtet, dass diese Zahl noch ansteigenwird, da mehr als 200 Personen als vermisst gelten. 17 Stadtviertelvon Mocoa wurden durch Geröll- und Schlammlawinen schwer beschädigt.Insgesamt sind 50.000 Menschen von der Katastrophe betroffen. Für dieRegion ist nun vom kolumbianischen Wetterdienst eine verspäteteWetterwarnung für verschiedene Landesteile Kolumbiens herausgegebenworden, so dass mit weiteren Überschwemmungen und Erdrutschengerechnet werden muss.Hinweis für Redaktionen: Mit dem Caritas-Mitarbeiter FriedrichKircher können ab 15 Uhr MESZ in Kolumbien Interviews geführt werden.Kontakt: 0179/1062487Spenden mit Stichwort "Überschwemmungen Kolumbien" werden erbetenauf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bank eG,BIC GENODEF1EK1 oderonline unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell