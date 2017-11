Kollision mit Fasan, Wildschwein oder Wolf: Bei Autounfällen kommt es auf die Tierart an / R+V-Infocenter: Versicherungsvertrag checken

Wiesbaden (ots) - Mit Tempo 100 auf der Landstraße und plötzlichspringt ein Reh vors Auto: Zusammenstöße mit Tieren gehören besondersim Herbst zu den häufigsten Autounfällen. Ob die Kfz-Versicherung denSchaden übernimmt, hängt von der Art des Tieres ab - und vomVersicherungsvertrag. Darauf macht das Infocenter der R+VVersicherung aufmerksam.Teilkasko übernimmt Schäden durch HaarwildWer mit einem Wildtier wie Reh, Hirsch, Fuchs oder Wildschweinzusammenstößt, bekommt den Schaden in der Regel von seinerTeilkaskoversicherung erstattet. "Unfälle mit diesem sogenanntenHaarwild sind in allen Tarifen abgedeckt", erklärt Karl Walter,Kfz-Experte beim R+V-Infocenter. Dazu gehören alle Tiere, die unterdas Bundesjagdschutzgesetz fallen, auch Luchse, Seehunde und Wisente.Blick in die Police gibt SicherheitAnders sieht es bei Federwild, Haus- und Nutztieren aus. Nichtgenerell versichert sind auch Unfälle mit freilebenden Wölfen undexotischen Tieren wie Waschbären oder Nandus, die in einigen RegionenDeutschlands heimisch geworden sind. "Damit die Versicherung auch beiKollisionen mit diesen Tieren oder streunenden Hunden einspringt, istein erweiterter Teilkaskoschutz notwendig, beispielsweise auf 'Tierealler Art'", so R+V-Experte Walter. Ein Blick in die Police verrätAutofahrern, welche Tierarten bei ihnen eingeschlossen sind. WennHaus- und Nutztiere wie Kühe oder Schafe nicht in derTeilkaskoversicherung aufgelistet sind, können Autofahrer versuchen,ihren Schaden vom Tierhalter ersetzt zu bekommen - falls das Tiernoch am Unfallort ist und der Halter eindeutig ermittelt werden kann.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- So schwer es Autofahrern fällt: Möglichst nicht ausweichen, wennein Tier über die Fahrbahn läuft. Das gilt besonders bei kleinenTieren wie Hasen oder Igel. Denn bei kleinen Tieren ist derSchaden durch ein Ausweichmanöver mit hoher Wahrscheinlichkeitgrößer als bei einem Zusammenstoß.- Besser ist, die Geschwindigkeit nach und nach zu drosseln. EineVollbremsung sollten Autofahrer vermeiden, damit ihnen derHintermann nicht auffährt.- Geht beim Zusammenstoß ein Scheinwerfer oder eine Scheibe zuBruch, ist dieser Schaden über die Teilkaskoversicherungabgedeckt - unabhängig von der Art des Tieres.- Wichtig zu wissen: Die Kfz-Haftpflichtversicherung kommt fürSchäden durch ein Tier am eigenen Fahrzeug nicht auf - sie istfür Schäden bei anderen zuständig und zahlt beispielsweise diekaputte Leitplanke oder das abgeknickte Verkehrsschild.- Bei einem Unfall mit einem Tier immer die Polizei anrufen undtote Tiere auf keinen Fall mitnehmen.Haarwild im Sinne des Bundesjagdgesetzes- Wisent, Elchwild, Rotwild, Damwild, Sikawild, Rehwild, Gamswild,Steinwild, Muffelwild, Schwarzwild- Feldhase, Schneehase, Wildkaninchen, Murmeltier- Wildkatze, Luchs, Fuchs- Steinmarder, Baummarder, Iltis, Hermelin, Mauswiesel, Dachs- Fischotter, Seehundwww.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell