"Kollege Roboter" in den Arbeitswelten der Zukunft (FOTO)

Dortmund (ots) -"Wissen scha(f)ft gesunde Arbeit - Arbeitswelten der Zukunftmenschengerecht gestalten" lautet der Titel des Projekts derBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), mit demsie zum Wissenschaftsjahr 2018 beiträgt. Mit "Kollege Roboter" gehtjetzt die erste von insgesamt vier Web-Dokumentationen online. DieDokumentation vermittelt multimedial in Text, Bild undVideosequenzen, wie Wissenschaft dazu beiträgt, die Zusammenarbeitvon Mensch und Roboter optimal und menschengerecht zu gestalten.Erzählerisch beleuchtet sie dabei Chancen und Risiken der Technologieund bringt den Beitrag der Wissenschaft knapp und präzise auf denPunkt. "Kollege Roboter" gibt es unter www.wissenschaftsjahr.baua.de.Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt geht eine stetige undrapide Zunahme der Anzahl sowie der Einsatzmöglichkeiten vonIndustrierobotern einher. Roboter arbeiten schnell, präzise undermüden nicht. Dafür hält sich ihr Improvisationstalent in den engenGrenzen ihrer Programmierung. So wird auch künftig eineZusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter unerlässlich bleiben. Dochwie muss diese Zusammenarbeit gestaltet werden, damit dieBeschäftigten nicht nur sicher und frei von gesundheitlichenBeeinträchtigungen arbeiten, sondern auch ihre Qualifikationen undFertigkeiten einbringen können?Antworten auf diese und andere Fragen gibt "Kollege Roboter". DieWeb-Dokumentation im "Scrolly-Telling"-Format ist die erste von vierDokumentationen, die im Rahmen des Projektes "Wissen scha(f)ftgesunde Arbeit - Arbeitswelten der Zukunft menschengerecht gestalten"erstellt werden. Das Projekt ist eingebunden in das Wissenschaftsjahr2018 "Arbeitswelten der Zukunft", einer Initiative desBundesministeriums für Bildung und Forschung und wird von diesemfinanziell gefördert. Die einzelnen Dokumentationen zeigen auf, wieWissenschaft und Forschung dazu beitragen, vorausschauendArbeitsplätze menschengerecht zu gestalten und zu sichern.Ein Besuch bei "Kollege Roboter" dauert rund 15 Minuten. Dabeiscrollt sich der Interessierte durch die Dokumentation. VerständlicheTexte, spannende Bilder und kurze Videosequenzen vermitteln nicht nurChancen und Risiken der Technologie. Vielmehr geben WissenschaftlerEinblicke in ihre arbeitswissenschaftliche Forschung. Zudem zeigenBeispiele aus der betrieblichen Praxis, wie dieses Wissen dieArbeitssituation der Beschäftigten verbessern kann. Damit liefert dieDokumentation auch Fakten und Impulse, damit sich Bürger am Dialog imWissenschaftsjahr beteiligen können.Das Wissenschaftsjahr 2018 (www.wissenschaftsjahr.de), eineInitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF),widmet sich dem Thema Arbeitswelten der Zukunft. Durch dieDigitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die Entwicklungkünstlicher Intelligenz stehen Forschung und Zivilgesellschaft vorneuen Chancen und Herausforderungen: Wie werden die Menschen inZukunft arbeiten? Wie machen sie sich fit dafür? Und welche Rollespielen Wissenschaft und Forschung bei der Gestaltung eben dieserneuen Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt, welchenEinfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitsweltenvon morgen haben - und wie diese nicht nur den Arbeitsalltagverändern, sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspolitischenDialog setzen. "Erleben. Erlernen. Gestalten." - unter diesem Mottowerden Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazuaufgerufen, mitzumachen, Fragen zu stellen und gemeinsamLösungsansätze zu finden.Die Web-Dokumentation "Kollege Roboter" gibt es im Internetangebotder BAuA unter www.wissenschaftsjahr.baua.de.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte.www.baua.deDie BAuA ist Partner im Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten derZukunft.