Hamburg (ots) - "Die Zeit der Provokation ist vorbei": Das sagtder Düsseldorfer Rapper Felix Blume alias Kollegah sechs Monate nachdem Skandal um den "Echo"-Musikpreis und seine Songzeilen überAuschwitz und den Holocaust. Im aktuellen stern, der an diesemDonnerstag erscheint, erklärt der Musiker erstmals, dass solcheThemen für ihn in Rap-Songs nicht mehr vorkommen werden: "Das machtman nicht." Er habe sich zwar schon zuvor für die Zeilenentschuldigt, so Kollegah, aber das wirkliche Ausmaß seinesFehltrittes sei ihm nach seinem Besuch der Gedenkstätte desKonzentrationslagers Auschwitz bewusst geworden. Kollegah und seinMusiker-Kollege Farid Bang hatten im Sommer auf Einladung desKomitees der Gedenkstätte Auschwitz besucht. "Wenn Sie dort stehenund das mit eigenen Augen sehen, was Sie nur aus Dokumentationen oderBüchern kennen; wenn Sie auf einem dieser Wachtürme stehen, dieGleise von Birkenau sehen und sich den Rauch vorstellen, der aus denÖfen kam, dann denkt jeder, dass er wenig über das Ausmaß wusste.Diese Vernichtungsfabrik zu sehen und darin herumzulaufen ist etwasvöllig anderes, als Bücher darüber zu lesen", sagt Kollegah imstern-Interview. "Der Besuch war eine aufwühlende, klärende Erfahrungfür mich."Auch gegen den Vorwurf, frauenverachtenden undgewaltverherrlichenden Gangsta-Rap zu produzieren, wehrt sichKollegah. Seine Fans, so der Autor des jetzt erschienenen Buchs "Dubist Boss", könnten sehr wohl auseinanderhalten, was Fiktion und wasWirklichkeit sei. "Man darf solchen Leuten nicht unterstellen, dasssie so dumm sind und das nicht einordnen können, nur weil man selbstvielleicht andere Musik hört und zu dieser Musik keinen Zugang hat",sagt Kollegah.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell