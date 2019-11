Kollaboration zweier Superstars: The Weeknd und Mercedes-Benz launchen neue Kampagne / Großer Erfolg für UNIVERSAL MUSIC GROUP AND BRANDS (FOTO)

Berlin/Stuttgart (ots) - Der kanadische Superstar The Weeknd hat als CreativeDirector die Werbekampagne "Enjoy Electric" für den neuen Mercedes-Benz EQCmitentwickelt. In dieser Rolle steuerte er auch seinen heute veröffentlichtenTrack "Blinding Lights" als Titelsong für diese Kampagne bei. Der EQC ist daserste voll elektrische SUV der Produkt- und Technologiemarke EQ desLuxusherstellers.antoni garage als europäische Lead-Agentur von Mercedes-Benz sowie der RegisseurNicolás Méndez haben die Kampagne konzipiert und implementiert. Bei der Auswahleines idealen Musikpartners und der Ausgestaltung der Kooperation hat UNIVERSALMUSIC GROUP AND BRANDS (UMGB) Mercedes-Benz und seine Partner intensiv beratenund begleitet. Im Rahmen der Kooperation ist es gelungen, die beiden WeltmarkenMercedes-Benz und The Weeknd auf idealtypische Weise miteinander zu verbinden,um für maximale Aufmerksamkeit, Emotionalität und Credibility zu sorgen unddamit den Marktstart des hoch innovativen Fahrzeugs optimal zu unterstützen.Die Kooperation ist in Art und Umfang ein Meilenstein für UMGB Deutschland.Durch die enge Verzahnung von Künstler, Kampagne und Fanbase, durch den "PerfectMatch" von Talent und Produkt und nicht zuletzt durch die kanalübergreifendeAusspielung und flankierende Aktionen entsteht ein Content Flow, der bei Fansund Öffentlichkeit lange nachwirken wird.The Weeknd ist mit über 9 Milliarden Views auf YouTube und 35 MilliardenAudio-Streams einer der weltweit erfolgreichsten Künstler. Der preisgekrönte undmehrfach mit Platin- und Diamant-Awards ausgezeichnete Kanadier definierte dieGenres R&B, Pop und Hip-Hop neu und konnte seinen ikonischen Status durchrekordbrechende Charterfolge festigen. Neben drei Grammy Awards gewann er neunBillboard Music Awards, zwei American Music Awards, zehn Juno Awards und wurdefür einen Oscar nominiert.Dr. Tonio Kröger, Founder antoni: "Die Kampagne ist ein großartiges Beispiel fürdie modernste Form von globaler Kommunikation. Wir sind dankbar und stolz daraufgemeinsam mit Mercedes-Benz, The Weeknd und Universal Music/Republic Records einStück Entertainment zu kreieren für eines der tollsten neuen Produkte vonMercedes-Benz."Bettina Fetzer, Marketing-Chefin Mercedes-Benz Cars: "Die Zusammenarbeit mit TheWeeknd hat uns viele neue und kreative Impulse gegeben. Mit The Weeknd alsCreative Director und Darsteller sprechen wir verstärkt eine junge und digitalaffine Zielgruppe an - die perfekte Kombination für diesen einzigartigenMercedes-Moment auf dem Weg in eine elektrische Zukunft."Frank Briegmann, CEO & President UNIVERSAL MUSIC Central Europe und DeutscheGrammophon: "Hier haben zwei globale Companies gemeinsam mit eineminternationalen Superstar eine fantastische Kampagne entwickelt. Ich bedankemich bei Mercedes Benz und antoni garage sowie bei meinen Kolleginnen undKollegen von Republic Records und vor allem natürlich bei The Weeknd für dasVertrauen."Offizielle Pressefotos: http://ots.de/GjsoxvCaption/credit to Joachim Johnson (for social it is @joachimjohnson).Offizielle Kampagne: http://ots.de/X1mY1cSong "BLINDING LIGHTS": http://theweeknd.co/blindinglightsPressekontakt:Universal MusicAnn-Sophie HenkelCorporate CommunicationsAnn-Sophie.Henkel@umusic.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117118/4454370OTS: Universal Music Entertainment GmbHOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell