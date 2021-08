Kollaboration entlang der Lieferkette

Garching bei München (ots) - # vom notwendigen Übel zur Chance# Supply Chain Webinar zeigt die ErfolgsfaktorenAls Profis für die komplexesten Herausforderungen entlang digitaler Supply Chains, wissen die Beratungshäuser neoimpulse und aflexio ganz genau, welchen Herausforderungen Lieferketten im Kontext immer schnellerer globaler Produktionsstrukturen ausgesetzt sind. Mit der gemeinsamen Webinarreihe "Boost your Supply Chain" geben die beiden Unternehmen diesen Herausforderungen sowie aktuellen Lieferketten Hot Topics eine Plattform.Ein interaktives Dialog-Konzept, das voll aufgeht, denn der Zuspruch seitens der Supply Chain (SC) Community ist groß."Am 18. August ist es wieder soweit. Von 14:00 bis 15:00 widmen wir uns ganz dem Thema Kollaboration. Die Zusammenarbeit zwischen den vielfältigen Supply Chain-Akteuren, wird den zukünftigen Herausforderungen nicht gerecht. Die Volatilität der Märkte erfordert eine bessere Verteilung von Informationen und damit auch Risiken zwischen den Supply Chain-Akteuren. Engpässe können durch eine bessere Abstimmung zwischen den Unternehmen proaktiv verhindert oder zumindest abgefedert werden. Es geht also besser, effizienter und synergetischer", so Uwe Schäfer, Senior Manager bei neoimpulse.Robert Siwek, Senior Manger von aflexio ergänzt "Mit vielen Kollaborationsansätzen der Gegenwart versucht man die Beschaffungs- und Versorgungsprozesse zu automatisieren, die Supply Chain über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg zu harmonisieren. Klappt das? Mehr schlecht als recht. Informationen werden sehr begrenzt geteilt, Informationen werden abweichend interpretiert und führen zu unterschiedlichsten Abwicklungen. Und doch: Es geht! Wir haben die Erfolgsfaktoren hierfür gesammelt und daraus einen Fahrplan für die Kollaboration 4.0 hergestellt. Wir zeigen Ihnen in unserem Webinar auf, welche Möglichkeiten sich mit Kollaboration verbinden lassen und wie sie bereits heute davon profitieren können."Wie immer im Rahmen dieser Reihe, ist die Teilnahme am Webinar "SC Kollaboration 4.0" kostenlos. Die Supply Chain Community ist herzlich eingeladen.Ebenfalls "wie immer" wird es neben den Fachvorträgen ausreichend (digitalen) Raum für Fragen und einen aktiven Austausch geben.Melden Sie sich jetzt an. Die Experten von aflexio und neoimpulse freuen sich auf Sie.Registrieren Sie sich hier für Ihre Teilnahme am 18. August 2021 (14:00 - 15:00):Anmeldung (GoToWebinar) (https://register.gotowebinar.com/register/1418207687835929099)https://register.gotowebinar.com/register/1418207687835929099Pressekontakt:Meike Rödel I neoimpulse I +49.89.21537394 I meike.roedel@neoimpulse.dewww.neoimpulse.deOriginal-Content von: neoimpulse GmbH, übermittelt durch news aktuell