Kolak: NPLs abbauen, statt Schulden in der EU zu vergemeinschaften

Berlin (ots) - Die aktuellen Turbulenzen des griechischenBankenmarktes zeigen deutlich, dass der Abbau von Non PerformingLoans (NPLs) in Europa nach wie vor dringend erforderlich ist. MarijaKolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR): "Die bestehenden Forderungen nach weiterenRisikoübernahmen zum Beispiel durch eine von einigen Mitgliedsländernder Europäischen Union (EU) gewünschte gemeinsame Einlagensicherungsind mit zu hohen Kostenrisiken für Länder mit stabilen Banksystemenverbunden. Wir sollten uns dringend auf einen Abbau von NPLskonzentrieren, statt Schulden in der EU zu vergemeinschaften."Beunruhigend seien zudem die Haushaltsdefizite einigerEU-Mitgliedsländer. Es sei daher jetzt erforderlich, dass dieEU-Kommission mit Nachdruck auf eine strikte Einhaltung dereuropäischen Defizitregeln hinwirke.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell