Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,18. Dezember 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Kokosfett - wie gesund ist es wirklich?Früher wurde Kokosfett als billiges Fett für die Fritteuse oderdie Zubereitung von kaltem Hund verwendet. Heute soll es Schönheits-und Gesundheitsprobleme beheben. Doch neue Studien haben ergeben,dass Kokosfett sogar gefährlich sein kann.Bahnchaos - was Kunden beim Zug fahren erwartetBahnkunden beklagen schon lange, dass Bahn Fahren einem Abenteuergleicht. Zu den Feiertagen droht die Situation mit ausgefallenen oderverspäteten Zügen noch schlimmer zu werden. "Marktcheck" reist vonMainz nach Stuttgart und zurück und ein Insider berichtet, wie eshinter den Kulissen der Bahn aussieht.Test Kontaktgrills - wie gut und sicher sind die Geräte?Kontaktgrills ermöglichen es, drinnen zu grillen. Auch zuSilvester bieten sich die kompakten Geräte zum Einsatz am Esstischan. "Marktcheck" lässt vier Modelle aus günstigem und mittleremPreissegment von Grillprofis aus Mainz und einem Institut prüfen. DasErgebnis überrascht.Gänsebraten zum Fest - welche Gans kann man mit gutem Gewissenkaufen?Zu Weihnachten gehört in vielen Familien der traditionelleGänsebraten. Doch Lebendrupf und quälendes Stopfen lassen das Lebenvieler Gänse zur Qual werden. Führen deutsche Supermärkte auch Gänseaus tierfreundlicher Haltung?Online einkaufen - Tipps von Rechtsexperte Karl-Dieter MöllerUnkompliziert, ohne Parkprobleme oder Warteschlangen bequem vomSofa aus einkaufen - Online-Shopping macht es möglich. Doch häufigwird keine oder falsche Ware geliefert, Gutscheine könnenanschließend nicht eingelöst werden. "Marktcheck"-RechtsexperteKarl-Dieter Möller erklärt, welche Rechte Kundinnen und Kunden beimOnline-Shopping haben.Tipp der Woche - Silber richtig putzen"Marktcheck" zeigt die beste Methode, um Silberbesteck zumFestmahl wieder zum Glänzen zu bringen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.