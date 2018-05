Kokam liefert 30 Megawatt Energiespeichersystem an Alinta Energy: Größte Lithium-Ionen-Batterie für eine industrielle Anwendung in Australien

Die Ultra High Power Lithium-Ionen-NMC-Batterietechnologie liefertkostengünstig die für die Reserveleistung, Hilfsdienste, den Bergbau,Offshore-Bohrungen und andere Versorgungs- und Industrieanwendungenbenötigte HochleistungSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Kokam Co., Ltd(http://kokam.com/), der weltweit führende Anbieter von innovativenBatterielösungen, gab heute den erfolgreichen Einsatz einesEnergiespeichersystems (ESS, Energy Storage System) mit 30 Megawatt(MW)/11,4 Megawattstunden (MWh) bei Alinta Energy(https://www.alintaenergy.com.au/), einem führenden australischenVersorgungsunternehmen bekannt. Dies ist die größteLithium-Ionen-Batterie für industrielle Anwendungen in Australien.Das ESS ist mit der Hochleistungs-Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Oxid-Batterietechnologie von Kokam ausgestattet und wird zurVerbesserung der Leistung eines Insel-Hochspannungsnetzes eingesetzt,das große Eisenerzproduzenten in der Region Pilbara in Westaustralienmit Strom versorgt.Hybrides Erdgas-/Batteriesystem erhöht Zuverlässigkeit, Effizienzund Nachhaltigkeit des InselmikronetzesDas ESS ist seit April 2018 in Betrieb und besteht aus fünf 2,2MWh Kokam Containerized ESS (KCE)-Einheiten, die Ultra High PowerLithium-Ionen-NMC (http://kokam.com/cell/) (UHP NMC)-Batterien vonKokam verwenden. Das ESS dient in Verbindung mit dem bestehendenNewman-Kraftwerk von Alinta mit einer 178-MW-Gasturbine als hybridesEnergieerzeugungs- und Speichersystem für Erdgas und Batterien.Dieses Hybridsystem bildet zusammen mit einem220-kV-Hochspannungsstromübertragungssystem und den Trafostationenein isoliertes Mikronetz, das zur Versorgung von Eisenerzgrubendient.Neben der Lieferung des ESS an Alinta Energy für deren Projektefungierte Kokam außerdem zusammen mit dem EPC-Unternehmen UGL PtyLtd. als Systemintegrator für das Energiespeicherprojekt. Kokambeauftragte ABB Australia mit der Lieferung des ABB PowerStore(TM)"Virtual Generator" zur Verwaltung des Mikronetzes.Durch die Aufnahme des ESS in das Mikronetz kann Alinta Energy dieStromversorgung der Eisenerzproduzenten in der Region zuverlässig zurVerfügung stellen, um erhebliche finanzielle Kostenverluste auchdurch kurze Stromausfälle zu vermeiden. Darüber hinaus wird das ESSdazu beitragen, den Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks zu verbessernund seinen Erdgasverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen zusenken."Für die Eisenerzindustrie in der Pilbara, die Hunderttausende,wenn nicht Millionen von Dollar pro Stunde produziert, ist einezuverlässige Energieversorgung entscheidend. Mit dieser Batteriekönnen wir Spitzenlastzeiten besser bewältigen, die Zuverlässigkeitfür unsere Kunden erhöhen und unsere Emissionen senken ", sagteAlinta Energy, MD & CEO, Jeff Dimery. "Das Projekt zeigt unserEngagement innovative Wege zu finden, unser bestehendesWärmeerzeugungsportfolio in einen sich entwickelnden Markt zuintegrieren, der mehr regenerative Erzeugung und andere disruptiveTechnologien mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit,Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit der Versorgung umfasst.""Das hybride Erdgas-/Energiespeichersystem von Alinta Energy unddas Insel-Mikronetz zeigen, wie innovative Technologien, kombiniertmit intelligentem Design die Zuverlässigkeit der Stromversorgung fürIndustriekunden verbessern und gleichzeitig Effizienz undNachhaltigkeitsvorteile bieten", so Ike Hong, Vice President derKokam Power Solutions Division. "Das Alinta EnergyNewman-Batteriespeicherprojekt ist ein Beispiel dafür, wie neueHochleistungs-Energiespeichertechnologien sowohl Versorgungs- alsauch Industriekunden in die Lage versetzen, hybrideErdgas-/Batteriesysteme zu bauen, die die Energiezuverlässigkeiterhöhen, die Treibhausgasemissionen senken und den Gewinn steigern."Wachsende Marktchancen für UHP NMC Batterietechnologie fürEnergieversorgung und IndustrieDas Alinta Energy-Projekt ist ein Beispiel für die wachsende Zahlvon Marktchancen für die UHP NMC-Batterietechnologie von Kokam. DieUHP NMC-Batterietechnologie wurde fürHochleistungs-Energiespeicheranwendungen entwickelt. Sie kann vonEnergieversorgern und anderen Energiedienstleistern für dieReserveleistung, Frequenzregelung, Rampenratensteuerung für Wind-oder große Solaranlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV),Spannungsunterstützung und andere Anwendungen verwendet werden, dieinnerhalb von Sekunden oder weniger große Mengen an Energiebenötigen. Darüber hinaus eignet sich die Technologie, aufgrund ihrerFähigkeit, sehr große Energiemengen schnell zu empfangen und zuversenden, besonders gut für die Kombination mit Erdgas-, Diesel- undanderen Energiesystemen zur Energieerzeugung für industrielleAnwendungen, bei denen selbst ein kurzer Stromausfall, der denBergbaubetrieb, Offshore-Bohrungen oder andere industrielleOperationen unterbricht, Kosten in Höhe von Hunderttausenden odersogar Millionen von US-Dollar verursachen kann.Die UHP NMC-Batterietechnologie von Kokam liefert kostengünstigund zuverlässig die hohe Leistung, die für diese Versorgungs- undIndustrieanwendungen benötigt wird. Die Technologie bietet unteranderem folgende Vorteile:- Hohe Entladungsrate: Die UHP NMC-Batterietechnologie liefert imVergleich zu konkurrierenden Technologien mit nur 3C eine maximaleEntladungsrate von 10C. Dadurch können UHP NMC-Batterien bei Bedarfmehr Energie liefern.- Hohe Energiedichte: Die hohe Energiedichte der UHPNMC-Batterietechnologie ermöglicht den Einbau einesEnergiespeichers mit 3,77 MWh in einem 40-Fuß-Container, imVergleich zu 3 MWh Energiespeicher für Standard NMC-Batterien.Dadurch kann mehr Energie auf kleinerem Raum gespeichert werden.- Lange Lebensdauer: UHP NMC-Batterien halten bis zu 10.000 Zyklen,im Vergleich zu 3.000-5.000 Zyklen bei Standard NMC-Technologien,was die Lebensdauer des Energiespeichersystems erhöht.- Verbesserte Wärmeableitung: Mit einer Wärmeableitungsrate, die 1,6Mal besser ist als diejenige von Standard-NMC-Technologien, könnenUltra High Power NMC-Batterien mit einer höheren Rate über einelängere Zeitdauer ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdaueroder -leistungsfähigkeit eingesetzt werden.Informationen zu Alinta EnergyAlinta Energy ist ein führender und schnell wachsenderaustralischer Energieversorger mit einem eigenen und vertraglichgebundenen Erzeugungsportfolio von rund 2.000 MW, über 800.000 Strom-und Gaskunden und über 500 Mitarbeitern in Australien und Neuseeland.Alinta Energy beliefert Kunden in Australien seit über 20 Jahren mitEnergie.Informationen zu Kokam Co., Ltd.Kokam Co., Ltd liefert mit seiner international renommierteneigenen Herstellungstechnologie ein breites Spektrum anLithium-Ionen-Batterie-Lösungen an Kunden in über 50 Ländern undzahlreichen verschiedenen Industrien inkl. Militär, Luftfahrt,Marine, Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme (ESS). Mit über150 Patenten für Produkte im Batteriesektor und insgesamt 650 MWh impraktischen Einsatz ist Kokam führend im Bereich innovativerHigh-Tech-Batterielösungen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.kokam.com.KokamIke Hong, Business Development/ MarketingVice President, Kokam Co.,Ltd+82 (0)31 3620 137battery@kokam.comCecilia ParkStrategic Marketing Manager+82 (0) 31 3620 192cecilia@kokam.comAlinta EnergyJulian PolachekTel: +61 403 590 339Julian.polachek@alintaenergy.com.auFoto - https://mma.prnewswire.com/media/687304/Kokam.jpgOriginal-Content von: Kokam, übermittelt durch news aktuell