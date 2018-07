Kokam lanciert K-UPS -- eine neue Serie an leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriegestellen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Die äußerst leistungsfähigen Lithium-Ionen-NMC-Batterien von K-UPSbieten die erforderliche Leistung sowie die Wirtschaftlichkeit füreine unterbrechungsfreie Stromversorgung in HochleistungsdatenzentrenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Kokam Co., Ltd(http://kokam.com/), der weltweit führende Anbieter von innovativenBatterielösungen, gab heute die Lancierung seiner K-UPS-Serie,bestehend aus leistungsstarken Batteriegestellen mitunterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS), bekannt. Die neuenBatteriegestelle von Kokam mit der Batterietechnologie Ultra HighPower Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (UHP NMC) ermöglichen es,dass UPS-Systemanbieter der steigenden Nachfrage von Datenzentrennach Lithium-Ionen-UPS-Systemen gerecht werden können. Diese Systemebieten eine hohe Leistung für eine kurze Zeitdauer zu geringerenKosten als UPS-Systeme, die Blei-Säure-Batterien verwenden.Wachsender Datenzentrummarkt für eine hohe Leistung vonUPS-Systemen während einer kurzen ZeitdauerEntwickler und Betreiber von Datenzentren installieren immerhäufiger Backup-Generatoren, um während längerer Stromausfälle Stromzu produzieren. Diese langfristigen Backup-Generatoren senken denBedarf für UPS-Systeme, die eine hohe Leistung während einer langenZeitdauer erbringen können, da solche Einrichtungen nun eine hoheLeistung während nur einer kurzen Zeitdauer benötigen (weniger als 15Minuten), bis die Backup-Generatoren betriebsbereit sind. Die meistenUPS-Systeme verwenden jedoch Blei-Säure-Batterien und dieleistungsschwache Entladeraten von Blei-Säure-Batterien zwingen dieEntwickler und Betreiber von Datenzentren, UPS-Systeme mit hoherKapazität und langer Einsatzdauer zu erwerben, um den Bedarf ihrerEinrichtungen nach kurzfristiger hoher Leistung zu erfüllen. Diesführt dazu, dass Entwickler und Betreiber von Datenzentren nachneuen, erschwinglicheren UPS-Systemen suchen, die weniger Batterienals Blei-Säure-UPS-Systeme erfordern, um dieselbe Leistung zuerbringen. Zudem haben Blei-Säure-UPS-Systeme große Aufstandsflächen,sind schwer, erfordern einen großen Wartungsaufwand, benötigen einhohes Maß an Kühlung und Lüftung und müssen alle drei bis fünf Jahreersetzt werden.Branchenführende hohe Leistung reduziert UPS-Kosten fürDatenzentrenDas K-UPS-Batteriegestell verwendet die branchenführendenleistungsstarken Lithium-Ionen-UHP-NMC-Batterien von Kokam, die imVergleich zu den meisten Blei-Säure-Batterien mit einer 2 C-Rate oderden meisten anderen Lithium-Ionen-Batterien mit einer 4 C-Rate bis zueiner 10 C-Rate aufweisen (die C-Rate misst die Rate, mit der eineBatterie in Bezug auf ihre maximale Kapazität geladen oder entladenwird). Durch diese hohe Leistungsabgabe können UPS-Systemanbieter beieinem UHP-NMC-Batterie-UPS-System weniger Batterien verwenden als beiBlei-Säure- oder anderen Lithium-Ionen-Batterie-UPS-Systemen, abertrotzdem dieselbe Leistung erbringen. Beispielsweise bietenK-UPS-Batteriegestelle bis zu 500 Prozent mehr Leistung bei derselbenBatteriekapazität als die meisten Blei-Säure-UPS-Systeme oder bis zu250 Prozent mehr Leistung bei derselben Batteriekapazität wie diemeisten Lithium-Ionen-UPS-Systeme. Durch die Nutzung von wenigerBatterien in ihren UPS-Systemen können die Anbieter von UPS-Systemendie Gesamtkosten dieser Systeme für die Entwickler und Betreiber vonDatenzentren senken und trotzdem die hohe erforderliche Leistungwährend einer kurzen Zeitdauer erbringen.K-UPS-Batteriegestelle bieten Vorteile bezüglich Größe, Gewicht,Lebensdauer, Kühlung und BelüftungUPS-Systeme, welche die K-UPS-Batteriegestelle von Kokamverwenden, haben weitere Vorteile gegenüber UPS-Systeme, welcheBlei-Säure-Batterien verwenden, darunter:- Geringere Aufstandsflächen: Durch die höhere Leistungsdichte kanneine UHP-NMC-Batterie mit 0.28 m2 dieselbe Leistung wie eineBlei-Säure-Batterie mit 0.9 m2 erbringen, wodurch der benötigtePlatz für UPS-Systeme in Datenzentren um 70 Prozent oder mehrreduziert werden kann. Datenzentren können diesen Platz für weiterewertgenerierende Einrichtungen verwenden, wodurch sie ihren Umsatzerhöhen können.- Geringeres Gewicht: Da UPS-Systeme, welche K-UPS-Batteriegestelleverwenden, weniger Batterien erfordern, um dieselbe Leistung zuerbringen, können diese bis zu fünfmal leichter sein alsUPS-Systeme mit Blei-Säure-Batterien mit ähnlicher Leistung. Zudemkönnen dadurch die Versandkosten reduziert werden. Zudem bietet dasgeringere Gewicht von UPS-Systemen, welche K-UPS-Batteriegestelleverwenden, zusätzliche Flexibilität für Entwickler und Betreibervon Datenzentren, denn dadurch können sie das UPS-System aufirgendeinem Stockwerk des Datenzentrums installieren, ohne dass siegrößere Änderungen an der Struktur des Datenzentrums vornehmenmüssen.- Längere Nutzungsdauer: UHP-NMC-Batterien haben eine Lebensdauer vonbis zu 15 Jahren im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einerLebensdauer von drei bis fünf Jahren, wodurch dieGesamtbetriebskosten von UPS-Systemen deutlich reduziert werdenkönnen.- Geringere Kühlungs- und Belüftungskosten: Blei-Säure-Batterienerfordern für einen zuverlässigen Betrieb einen Temperaturbereichzwischen 20 und 22.5 Grad Celsius. Hingegen könnenUHP-NMC-Batterien bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad Celsiusbetrieben werden, wodurch Datenzentren mit UPS-Systemen, dieK-UPS-Batteriegestelle verwenden, ihre Kühlungskosten reduzierenkönnen. Zudem stoßen die UHP-NMC-Batterien in denK-UPS-Batteriegestellen im Gegensatz zu vielen Blei-Säure-Batterienkeinen Wasserstoff aus, wodurch ebenfalls die Kosten für dieBelüftung im Datenzentrum gesenkt werden können.K-UPS-Batteriegestelle sind sowohl mit 2-Pol- als auch3-Pol-Konfigurationen mit verschiedenen Spannungspegeln verfügbar,wodurch UPS-Systemanbieter über mehr Gestaltungsfreiheit verfügen.Zudem kann Kokam angesichts der 20-jährigen Erfahrung im Bereich derHochleistungsbatterietechnologie UPS-Systemanbietern maßgeschneiderteK-UPS-Batteriegestelle anbieten. Kokam hat bereits 23 MW anK-UPS-Batteriegestellen an Kunden geliefert und wird dieses Jahr 50MW an K-UPS-Batteriegestellen an Kunden in Australien, Asien undEuropa liefern."Obwohl der UPS-Markt immer noch von Blei-Säure-Batteriendominiert wird, nimmt die Nachfrage von Datenzentren nacherschwinglicheren, kompakteren, leichteren UPS-Systemen mit einerlängeren Nutzungsdauer zu und erhöht somit das Interesse fürleistungsfähige UPS-Systeme, die mittels Lithium-Ionen-Batterienbetrieben werden", sagt Ike Hong,Vizepräsident der Power Solutions Division von Kokam. "Unsereneuen K-UPS-Batteriegestelle verwenden unsere UHP-NMC-Batterien, umUPS-Systemanbietern die branchenführende Entladerate zu bieten,welche erforderlich ist, um leistungsstarke UPS-Systeme zu bauen, diein Bezug auf Preis, Größe, Fläche, Gewicht, Nutzungsdauer und andereMerkmale den Erwartungen der Entwickler und Betreiber vonDatenzentren entsprechen."Informationen zu Kokam Co., Ltd.Kokam Co., Ltd liefert mit seiner international renommierteneigenen Herstellungstechnologie ein breites Spektrum anLithium-Ionen/Polymer-Batterie-Lösungen an Kunden in über 50 Ländernund zahlreichen verschiedenen Industrien inkl. Militär, Luftfahrt,Marine, Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme (ESS) undIndustriemärkte. Mit über 150 Patenten für Produkte im Batteriesektorund insgesamt 680 MWh im praktischen Einsatz ist Kokam führend imBereich innovativer High-Tech-Batterielösungen. 