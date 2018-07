Kohlepolitik Merkels befeuert Wetterextreme/ Greenpeace protestiert an Kohlekraftwerk in Sachsen für mehr Klimaschutz

Lippendorf/Leipzig (ots) - "Kohle befeuert Hitzewellen" habenGreenpeace-Aktivisten in den frühen Morgenstunden auf den 175 Meterhohen Kühlturm des Braunkohlekraftwerks Lippendorf bei Leipzigprojiziert. Die Aktivisten protestierten an dem umstrittenenBraunkohlekraftwerk gegen die bisherige Kohlepolitik derBundesregierung und für einen sozialverträglichen Ausstieg aus derKohle bis zum Jahr 2030. "Die aktuelle Hitzewelle ist einVorgeschmack dessen, was auf uns zukommt, wenn die CO2-Emissionennicht rasch gesenkt werden", sagt Jannes Stoppel, Klimaexperte vonGreenpeace. Die extreme Trockenheit führt zu massiven Dürren undErnteausfällen in Deutschland. Heftige Waldbrände in Europa fordertenbereits mehrfache Katastropheneinsätze der Feuerwehr.Die deutschen CO2-Emissionen sind seit 2009 nicht gesunken, obwohlSolar- und Windanlagen jährlich immer mehr emissionsfreien Stromproduzieren. Grund sind vor allem hohe Stromüberschüsse, dieklimaschädliche Kohlekraftwerke produzieren, ins Ausland verkaufenund die die deutsche Klimabilanz belasten. "Kohlekraftwerke machenden Klimaschutz durch erneuerbare Energien wieder zunichte. KanzlerinMerkel schaut dieser Fehlentwicklung seit nunmehr dreiKoalitionsregierungen tatenlos zu. Ein rasches Abschalten derältesten und klimaschädlichsten Braunkohlekraftwerke istversorgungssicher möglich und angesichts der Klimakrise zwingendnotwendig", sagt Stoppel. Vor allem wegen der verfehlten Kohlepolitikder vergangenen Jahre wird Deutschland sein nationalesKlimaschutzziel für 2020 deutlich verfehlen. Eine von derBundesregierung eingesetzte Kommission, der auch Greenpeace undweitere Umweltverbände angehören, soll bis Ende des Jahres Vorschlägefür einen klima- und sozialverträglichen Kohleausstieg erarbeiten.Proteste gegen Zerstörung durch Braunkohle-TagebauAn diesem Wochenende sind rund um Leipzig zahlreiche Proteste füreine Zukunft ohne Kohle geplant. Im Zentrum steht auch dasBraunkohlekraftwerk Lippendorf. Das Kraftwerk bezieht seineBraunkohle aus dem Tagebau "Vereinigtes Schleenhain". Obwohlmittlerweile klar ist, dass der Kohleausstieg unabdingbar ist, willder Kohlekonzern Mibrag den Tagebau erweitern und das 20 Kilometersüdlich von Leipzig gelegene Dorf Pödelwitz abbaggern. Am Samstagstartet ein "Klimacamp" in Pödelwitz für den Erhalt des Dorfes.Zeitgleich findet in Leipzig unter dem Motto "Klima schützen, Kohlestoppen" eine Demonstration für einen raschen Kohleausstieg statt,organisiert von lokalen Gruppen und Umweltorganisationen wie BUND undGreenpeace. "Greenpeace wird auch weiterhin an der Seite der Menschenaus Pödelwitz für mehr Klimaschutz kämpfen. Pödelwitz muss bleiben",unterstreicht Jannes Stoppel.Achtung Redaktionen:Anfragen bitte an Jannes Stoppel, Tel. 0171 8880764, oderPressesprecherin Tina Loeffelbein, Tel. 0151 167 209 15. Fotos unterTel. 040 30618 376. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340,E-Mail presse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet:www.greenpeace.de, auf Twitter: http://twitter.com/greenpeace_de, aufFacebook: www.facebook.com/greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell