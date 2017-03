Kohlenmonoxid: Heizung und Kamin regelmäßig warten / TÜV Rheinland: Risiken von Kohlenmonoxid-Austritt lassen sich minimieren / Bei nachlassender Heizleistung Experten rufen

Köln (ots) - Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos undgeschmacklos, aber lebensgefährlich. Ein schleichendes Gift, dasunlängst in Bayern sechs Jugendlichen das Leben kostete. "Auch Kamineund Heizthermen können zur Gefahr werden", betont Mario Reimbold,Experte für Feuerungsanlagen bei TÜV Rheinland, obwohl alle Gerätenach entsprechenden Verordnungen geprüft werden, bevor sie auf denMarkt kommen, beispielsweise von TÜV Rheinland. Viele Unglücke könnenaber verhindert werden, insbesondere durch regelmäßige Wartung derFeuerstellen.Einweisung bei Kaminöfen wichtigEin typischer Grund für einen mangelhaften Kohlenmonoxid-Abzug seidas gefürchtete Vogelnest auf einem lange unbenutzten Schornstein,sagt Mario Reimbold. "Manchmal reichen auch schon nasse Blätter, dieden Kamin verstopfen." Aus diesem Grund ist die gesetzlich geregelteKontrolle durch einen Schornsteinfeger so wichtig. Für genausobedeutend hält der Experte die jährliche Inspektion von Gasthermendurch einen Heizungsfachmann. Dabei wird die Funktion des Heizkesselsüberprüft. "Wenn dennoch die Heizleistung unerwartet stark nachlässt,sollte man einen Fachmann rufen", empfiehlt Reimbold. Das gilt auchfür die Einweisung nach dem Einbau eines Kaminofens. Wer einensolchen bei einem Wohnungswechsel übernimmt, sollte bei Fragen einenKaminbauer konsultieren. Der Sicherheit wegen.Im Verdachtsfall Fenster auf und rausDenn Kohlenmonoxid (CO), das entsteht, wenn Kohle, Holz, Gas oderBenzin nicht vollständig verbrennt, ist laut Mario Reimbold besonderstückisch, da es geruchlos und nicht sichtbar ist. Bei typischenSymptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit, solltenBetroffene sofort die verdächtige Quelle abschalten, die Fensteröffnen, den Raum verlassen und professionelle Hilfe rufen. Fürzusätzliche Sicherheit empfiehlt Mario Reimbold spezielle CO-Warner,die jedoch nicht mit Rauch- oder Gaswarnern verwechselt werdendürfen. "Geräte für Wohnräume, die nach DIN EN 50291-1 zertifiziertsein sollten, gibt es ab rund 30 Euro im Fachhandel oder inBaumärkten", erklärt der Experte von TÜV Rheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell