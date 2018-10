Kohlekommission diskutiert über Vorschläge zum Strukturwandel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kommission zur Vorbereitung des Kohleausstiegs diskutiert am Donnerstag (10.00 Uhr) über einen Zwischenbericht zum Strukturwandel in den Kohleregionen.



Der Bericht soll noch im Oktober vorliegen, offiziell ist es die letzte Sitzung des Gremiums in diesem Monat. Dabei geht es darum, wie vor allem in der Lausitz, im Rheinischen Revier und im Mitteldeutschen Revier neue Jobs entstehen sollen, die das Ende des Braunkohle-Tagebaus und der Kohlekraftwerke auffangen. Bis wann der Kohleausstieg abgeschlossen sein soll, wird nicht Teil des Zwischenberichts - dazu soll die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" bis Ende des Jahres Daten vorlegen./ted/DP/stw