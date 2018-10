Kohlekommission im Rheinland - Tausende Beschäftigte demonstrieren

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERGHEIM (dpa-AFX) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission kommt am Mittwoch (10 Uhr) im Rheinischen Braunkohlerevier in Bergheim zusammen.



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will der Kohlekommission die Standpunkte des Industrielandes Nordrhein-Westfalen darlegen. Später werden er und der Kommissionsvorsitzende Matthias Platzeck (SPD) bei einer Gewerkschaftskundgebung vor mehr als 10 000 erwarteten Beschäftigten aus Energiewirtschaft und Industrie sprechen. Die Gewerkschaften IG BCE und Verdi haben für den Morgen zu der Demonstration in Bergheim aufgerufen. Die Beschäftigten demonstrieren für den Erhalt von Arbeitsplätzen und einen tragfähigen Strukturwandel.

Die Kohlekommission soll Vorschläge für den Strukturwandel in den Kohlerevieren und ein Ausstiegsdatum erarbeiten. Zuvor war sie schon in der Lausitz./sil/DP/he